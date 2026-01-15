Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 15 January 2026: परीक्षा प्रतिस्पर्धा में रुचि लेंगे, लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

और पढ़ें

नंबर 1- 15 जनवरी 2026 का मूलांक 6 और भाग्यांक 8 है. अंक 1 के लिए आज का दिन साधारण है. सहजता से आगे बढ़ते रहें. करीबियों का साथ बना रहेगा. आर्थिक एवं व्यावसायिक विषयों में जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. करियर व्यापार में निरंतरता रखेंगे. अनुशासन और अनुपालन से काम लें. करियर व्यापार में औसत प्रदर्शन बना रहेगा. विभिन्न मामलों में धैर्य धर्म अपनाएंगे. निजी विषयों में सकारात्मकता रखें. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति आत्मविश्वास से भरे होते हैं. धैर्य से परिस्थिति का सामना करते हैं. इन्हें आज निर्णय लेने विनय विवेक बनाए रखना है. कार्यों में सहजता बढ़ाना है. आवश्यक मामलों को साधेंगे. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. शांत रहेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर विषयों में उतावली न दिखाएं. करियर व्यापार में मिश्रित प्रदर्शन बना रहेगा. उद्योग व्यापार में पहल से बचेंगे. विविध प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में रुचि लेंगे. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे. कामकाजी प्रस्तावोंं में स्मार्ट डिले की नीति रखेंगे. अवरोध बने रह सकते हैं. बड़ा सोचें.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- पारिवारिक संबंधों में विवेक बनाए रखेंगे. प्रेम संबंधों सजग रहेंगे. भावनात्मकता पर अंकुश रखेंगे. रिश्तों में स्पष्टता लाएंगे. प्रियजनों का साथ बना रहेगा. अपनों की खामियां को अनदेखा करें. नेह और विश्वास बढ़ाएं. नए लोगों से दूरी रखें. सरप्राइज संभव है.

हेल्थ एंड लिविंग- साथी सहयोग रखेंगे. आवेश में नहीं आएंगे. मितभाषी रहेंगे. जीवनस्तर सुधार पाएगा. स्वास्थ्य संवार पर ध्यान देंगे. खानपान रुटीन रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 7 9

फेवरेट कलर- स्वर्णिम

एलर्ट्स- आत्मसम्मान बनाए रखें. गरिमापूर्ण व्यवहार बढ़ाएं. क्रोध को त्यागें.

---- समाप्त ----