Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 15 December 2025: कार्य व्यापार में सक्रियता दिखाएंगे, विविध विषय सकारात्मक रहेंगे

Numerology Number 8 Prediction, Aaj ka Mulank 8 15 December 2025: कार्य व्यापार में सक्रियता दिखाएंगे. विविध विषय सकारात्मक रहेंगे. भेंट संवाद पर ध्यान देंगे. अधिकारियों का साथ पाएंगे. प्रबंधन के प्रयास बढ़ेंगे. अनुशासन रखेगे. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे.

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 15 दिसंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 9 है. अंक 8 के लिए आज का दिन हर ओर बेहतर वातावरण बनाए रखने वाला है. अपनों का साथ सहयोग बनाए रहेंगे. संपर्क संवाद और प्रभाव बढ़ेगा. साहस पराक्रम दिखाएंगे. कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास से काम लेंगे. करियर कारोबार में सुधार होगा. प्रियजनों से भेंट के अवसर बढ़ेंगे. प्रबंधन प्रशासन पर जोर बढ़ाएंगे. लाभ एवं विस्तार पर जोर रहेगा. शनि के अंक 8 के व्यक्ति गंभीर व्यक्तित्व एवं व्यवहार बनाए रखते हैं. अन्य के मनोभावों को बेहतर समझते हैं. आज इन्हें सामंजस्यता से काम लेना है. सहयोग सहकार बढ़ाना है. आस्था विश्वास पर बल बनाए रखेंगे. सभी से तालमेल संवारेंगे.

मनी मुद्रा- कामकाज उम्दा बना रहेगा. पद प्रभाव अपेक्षित रहेगा. सौदे समझौते गति लेंगे. जिम्मेदारों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. कार्य व्यापार में सक्रियता दिखाएंगे. विविध विषय सकारात्मक रहेंगे. भेंट संवाद पर ध्यान देंगे. अधिकारियों का साथ पाएंगे. प्रबंधन के प्रयास बढ़ेंगे. अनुशासन रखेगे. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक संवाद में सहज होंगे. रिश्तों को संवारने प्रयास बनाए रहेंगे. प्रियजनों की खुशियों को बढ़ाएंगे. सभी से मेलजोल बनाए रखेंगे. संबंधों में मिठास रह़ेगी. प्रेम में प्रभावशाली रहेंगे. चर्चा संवाद में विनम्रता रखेंगे. करीबियों के संग आनंद से रहेंगे. मित्र मददगार रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सहजता व नियंत्रण बढ़ाएंगे. भव्यता पर बल होगा. कार्यगति बेहतर रहेगी. योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. मनोबल बनाए रखेंगे. उत्साह बढ़ा रहेगा.

फेवरेट नंबर-  2 5 6 7 8 9  

फेवरेट कलर- वाटर ब्लू

एलर्ट्स- व्यक्तित्व संवारें. दिखावे में न आएं. संवेदनशीलता बनाए रहें.

