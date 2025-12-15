Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 15 December 2025: आर्थिक मामलों में निरंतरता बनाए रखें, उधार से बचेंगे

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7- 15 दिसंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 9 है. अंक 7 के लिए आज का दिन अधिकारों के संरक्षण में सहयोगी. इच्छापूर्ति के प्रयास बल पाएंगे. लक्ष्यों पर फोकस होगा. विविध प्रयासों से सबको प्रभावित करेंगे. पेशेवर संबंधों को संवारेंगे. विविध रिश्ते मजबूत होंगे. नीति नियम से आगे बढ़ेंगे. कार्यगति बेहतर रहेगी. करियर विस्तार पर जोर रहेगा. केतु के अंक 7 के व्यक्ति परंपराओं और नवाचार के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखते हैं. शिष्टाचार और सहकार में विश्वास बनाए रखने वाले होते हैं. आज इन्हें सहजता बढ़ाना है. करियर कारोबार में सरलता रखना है. स्वार्थ संकीर्णता से बचें. आसपास का वातावरण सुखकर रहेगा.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में उम्दा स्थिति बनी रहेगी. प्रबंधकीय मामलों में सूझबूझ दिखाएंगे. सहकर्मियों का समर्थन रहेगा. उद्योग व्यापार में प्रदर्शन सुधार लेगा. आर्थिक मामलों में निरंतरता बनाए रखें. उधार से बचेंगे. ठगों व धोखबाजों के बहकावे में नहीं आएंगे. तार्किक जोखिम लेंगे. सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा.

पर्सनल लाइफ- मन के मामले सहज रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. अनुकूलन रहेगा. साथ समर्थन मिलेगा. खुशियों में शामिल होंगे. मेलजोल बढ़ाएंगे. जल्दबाजी से बचें. प्रियजनों की भावनाओं को समझेंगे. मित्रगण मददगार बने रहेंगे. रिश्ते संवार पाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- बड़प्पन रखेंगे. मेलेजोल का प्रयास रहेगा. व्यक्तित्व पर फोकस रखेंगे. व्यवस्था में सहज रहेगी. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. मनोबल बढ़एंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 6 7 9

फेवरेट कलर- मडकलर

एलर्ट्स- बैरभाव से बचें. लोभ प्रलोभन में न आएं. अहंकार से बचें.

