Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 14 October 2025: मूलांक 5 वाले करियर व्यापार में उपलब्धियां पाएंगे, व्यवहार पर नियंत्रण रखेंगे

मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.

नंबर 5- 14 अक्टूबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 6 है. अंक 5 के लिए आज का दिन हर क्षेत्र में अपेक्षित परिणाम बनाए रखने वाला है. सेवाक्षेत्र में सक्रिय रहेंगे. अनुभवियों की सीख सलाह मानेंगे. निजी जीवन में प्रेम और विश्वास बल पाएगा. अपेक्षित प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. चहुंओर सुखद क्षण बनेंगे. प्रयास व प्रदर्शन बनाए रखेंगे. परिणामों से उत्साहित रहेंगे. व्यवस्था बेहतर बनाए रखेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति हिसाब किताब के पक्के होते हैं. प्रत्येक कार्य में सबसे पहले स्वयं का लाभ देखते हैं. आज इन्हें वर्तमान पर फोकस रखना है. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. विविध कार्यां पर ध्यान देंगे. सभी को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे.

मनी मुद्रा- लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. कार्यव्यापार अपेक्षा से बेहतर होगा. आर्थिक वाणिज्यिक अनुकूलता बढ़ाएंगे. पेशेवर सहजता का लाभ उठाएंगे. कार्यगति तेज रखेंगे. विभिन्न योजनाएं संवारेंगे. आय में वृद्धि बनी रहेगी. व्यावसायिक समझ बढ़ेगी. सकियता दिखाएंगे. तैयारी बढ़ाएंगे. सामंजस्यता पर जोर रहेगा.

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह के मामलों में संवेदनशीलता बनाए रहें. सहज चर्चाओं में शामिल होंगे. सहयोग समर्पण का भाव रहेगा. प्रियजनों को भरोसे में लेकर आगे बढे़ंगे. मन की बात सहजता से रखेंगे. प्रेम में धैर्य बना रहेगा. भावनाओं का आदर करेंगे. सभी उत्साहित बने रहेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- संपर्क संवाद संवारेंगे. उत्साह मनोबल से कार्य करेंगे. संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करेंगे. स्वास्थ्य समस्याएं हल होंगी. बड़े प्रयासों में सहज रहेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 6 9

फेवरेट कलर- गुड़ समान

एलर्ट्स- ढिलाई से बचें. बेईमानों से सजग रहें. स्मार्ट वर्क रखें.

---- समाप्त ----