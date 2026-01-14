Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 14 January 2026: मूलांक 9 वाले कार्यस्थल पर सामंजस्यता रखेंगे, रिश्तों में फोकस रखेंगे

नंबर 9- 14 जनवरी 2026 का मूलांक 5 और भाग्यांक 7 है. आज का दिन अंक 9 के लिए सामान्य फलदायी है. रुटीन पर जोर बनाए रखें. कार्य व्यापार में सहजता रहेगी. विभिन्न विषयों में सक्रियता दिखाएंगे. पेशेवर तेजी से आगे बढ़ेंगे. सकारात्मकता बनी रहेगी. लक्ष्य लेकर आगे बढ़ेंगे. योग्यता प्रदर्शन में सहज रहेंगे. योजनाओं में संतुलन आएगा. मन के मामलों में धैर्य रखेंगे. साज संवार पर बल देंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति पराक्रमी होते हैं. कर्मठता व साहसिक प्रदर्शन बनाए रखते हैं. मजबूत व्यक्तित्व से सबको प्रभावित करते हैं. आज इन्हें उद्योग व्यापार पर ध्यान देना है. नियम पालन बनाए जोर रखेंगे. करीबी व मित्र सहयोगी होंगे.

मनी मुद्रा- व्यवस्था का सम्मान करेंगे. व्यावसायिक समझ बढ़ेगी. पेशेवर सकियता दिखाएंगे. सेवाक्षेत्र में अनुकूलन बना रहेगा. अनुभवियों से सीख सलाह बढ़ाएं. पेशेवर गतिविधियों में आगे रहेंगे. वाणिज्यिक विषयों से जुड़ेंगे. कला कौशल में प्रभावी रहेंगे. फोकस बनाए रखेंगे. सहजता से आगे बढ़ें. सबको साथ लेकर चलें.

पर्सनल लाइफ- घर का वातावरण सहज रहेगा. जरूरी बात कहने में संकोच होगा. परिवार में सुखद वातावरण रहेगा. भावनात्मक विषयों में बड़प्पन रखेंगे. रिश्तों में संतुलन बढ़ाएंगे. प्रेम संबंध संवार पर रहेंगे. त्वरित निर्णय लेने से बचेंगे. प्रियजन सहयोगी होंगे. साक्षात्कार में बेहतर बने रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- जीवनस्तर अच्छा रहेगा. खानपान को संवारेंगे. भव्यता बढ़ाएंगे. मनोबल उत्साह बना रहेगा. विभिन्न गतिविधियों में रुचि दिखाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 6 7 8 9

फेवरेट कलर- सिंदूरी

एलर्ट्स- लोभ प्रलोभन में आने से बचें. वाद विवाद में न आएं. स्पष्टता रखें.

