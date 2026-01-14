scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 14 January 2026: मूलांक 8 वाले अधिकारियों का साथ पाएंगे, ये है लकी नंबर

Numerology Number 8 Prediction, Aaj ka Mulank 8 14 January 2026:  प्रस्तावों को आगे बढ़ाएंगे.  चहुंओर सुखद क्षण बनेंगे.  सकारात्मक परिणामों से उत्साहित रहेंगे.  व्यवस्था बेहतर बनाए रखेंगे.  कामकाज अपेक्षा के अनुरूप रहेगा.  उद्योग व्यापार में शुभता बढे़गी.

Advertisement
X
eight horoscope
eight horoscope

नंबर 8- 14 जनवरी 2026 का मूलांक 5 और भाग्यांक 7 है.  अंक 8 के लिए आज का दिन अच्छे लाभ का संकेतक है.  कार्य प्रदर्शन बेहतर बनाए रखेंगे.  प्रस्तावों को आगे बढ़ाएंगे.  चहुंओर सुखद क्षण बनेंगे.  सकारात्मक परिणामों से उत्साहित रहेंगे.  व्यवस्था बेहतर बनाए रखेंगे.  कामकाज अपेक्षा के अनुरूप रहेगा.  उद्योग व्यापार में शुभता बढे़गी.  प्रेम और विश्वास बल पाएगा.  शनि के अंक 8 के व्यक्ति सिक्के के दोनों पक्ष पढ़ने में सक्षम होते हैं.  रंगों की समझ अच्छी होती हे.  आज इन्हें पेशेवर विषयों पर फोकस रखना है.  अनुकूलता बनाए रखेंगे.  विविध कार्यां पर ध्यान देंगे.  सभी को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे.  परिजन प्रसन्न रहेंगे.  प्रयासों को गति मिलेगी. 

मनी मुद्रा- पेशेवरों से तालमेल बढ़ाएंगे.  जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.  लाभ का प्रतिशत में वृद्धि रहेगी.  विविध क्षेत्रो में तैयारी बढ़ाएंगे.  फोकस बेहतर बनाए रखेंगे.  सामंजस्यता पर जोर रहेगा.  आर्थिक वाणिज्यिक अनुकूलता बढ़ाएंगे.  पेशेवरता का लाभ उठाएंगे.  कार्यगति तेज रखेंगे.  योजनाएं संवारेंगे. 

पर्सनल लाइफ- परिवार में सभी के लिए प्रयासरत रहेंगे.  प्रियजनों को भरोसे में ले सकेंगे.  प्रेम स्नेह से आगे बढे़ंगे.  मन की बात सहजता से रखेंगे.  धैर्य बना रहेगा.  भावनाओं का आदर करेंगे.  सभी उत्साहित रहेंगे.  परस्पर संवेदनशील रहेंगे.  सहज चर्चाओं में शामिल होंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

मूलांक 7 वाले सभी से तालमेल संवारेंगे, लाभ का प्रतिशत ऊंचा रहेगा
मूलांक 6 वालों का आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, न करें ये एक गलती
मूलांक 5 वालों के व्यवसाय के परिणाम साधारण रहेंगे, साथी सहयोगी रहेंगे
मूलांक 4 वाले रचनात्मकता पर बल रखेंगे, सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे
मूलांक 3 वाले साहस पराक्रम बनाए रखेंगे, मेहनत से परिणाम सधेंगे

हेल्थ एंड लिविंग- बड़े प्रयासों में सहज रहेंगे.  उत्साह और विश्वास से कार्य करेंगे.  संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करेंगे.  स्वास्थ्य समस्याएं हल होंगी. 

फेवरेट नंबर- 2, 3, 5, 6, 7, 8 और 9

फेवरेट कलर- फिरोजी

एलर्ट्स- ठगी से सावधान रहें.  आवेश में न आएं.  स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement