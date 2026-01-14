Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 14 January 2026: मूलांक 5 वालों के व्यवसाय के परिणाम साधारण रहेंगे, साथी सहयोगी रहेंगे

नंबर 5- 14 जनवरी 2026 का मूलांक 5 और भाग्यांक 7 है. अंक 5 के लिए आज का दिन इच्छित फल परिणाम देने वाला है. सभी मोर्चों पर अच्छा करेंगे. उच्च सफलता पाएंगे. नवसंभावनाओं के द्वार खुलेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. आर्थिक वाणिज्यिक विषयों में बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा. आदर्शवाद को बल मिलेगा. घर परिवार में शुभता का संचार रहेगा. कामकाज में सफलता पाएंगे. नियंत्रण बढ़ाएंगे. मित्रों पर भरोसा बढ़ेगा. बुध के अंक 5 के व्यक्ति सभी से सामंजस्य रखते हैं. सुलह और सहमति की राह निकालकर आगे बढ़ते हैं. ताजा विषयों पर फोकस होता है. आज इन्हें उपलब्धियां बढ़ाना है. सहजता बनी रहेगी. चूक न करें.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. पेशेवर प्रभावी प्रदर्शन बनाए रखेंगे. सहकर्मी सहयोगी होंगे. तात्तालिक विषयों में धैर्य दिखाएंगे. अनुभवी की बातों को ध्यान से सुनेंगे. व्यवहारिक बने रहेंगे. प्रशासन प्रबंधन पर ध्यान देंगे. बड़ों से बनाकर चलेंगे. योजनाओं के अनुरूप कार्यगति रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- बड़ों की आज्ञा का पालन करेंगे. संबंध सहज सुखद बनाए रखेंगे. पूर्वाग्रह से बचेंगे. जरूरी बात कहने में सफलता पाएंगे. अवसर का लाभ उठाएंगे. करीबियों की से बनाकर चलेंगे. प्रिय की इच्छाओं का ख्याल रखेंगे. निजी मामलों में सहजता बढ़ेगी. रिश्ते संवार पर बने रहेंगे. प्रेम बढ़ेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- आपसी सलाह रखेंगे. आदरभाव बढ़ाएंगे. विनय विवेक रखेंगे. धैर्य से आगे बढ़ेंगे. व्यवस्था संवारेंगे. संवेदनशीलता बनी रहेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. संसाधनों पर ध्यान देंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- आंवला समान

एलर्ट्स- अध्ययन व फोकस बढ़ाएं. जोखिम न लें. व्यर्थ बहस से बचें.

