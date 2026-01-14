Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 14 January 2026: मूलांक 1 वाले कामकाजी रुटीन पर फोकस बढ़ाएंगे, खानपान आकर्षक रहेगा

नंबर 1- 14 जनवरी 2026 का मूलांक 5 और भाग्यांक 7 है. अंक 1 के लिए आज का दिन शुभता व श्रेष्ठता बनाए रखने में सहयोग देने वाला है. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में प्रभावी बने रहेंगे. मित्रगण मददगार होंगे. रिश्तों में नवउूर्जा बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे. व्यवस्था में भरोसा बना रहेगा. लाभ एवं विस्तार पर जोर बढ़ेगा. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति सफल प्रशासक होते हैं. नेतृत्व में सहज होते हैं. पहल पराक्रम में आगे होते हैं. आज इन्हें मौके बनाए रखने पर जोर देना है. विविध मामले पक्ष में बनेंगे. रुटीन संवारेंगे. बड़ी सोच रखेंगे. सजगता बनाए रखेंगे संबंध संवार पर रहेंगे. परिवार में हर्ष आनंद रहेगा. खुशियों को बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- लाभ संवार पाएगा. विस्तार कार्या में गति रहेगी. इच्छित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. कार्य व्यापार में शुभता का संचार रहेगा. कामकाज में शुभता बनी रहेगी. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. नौकरीपेशा जगह बनाए रखेंगे. कामकाजी संबंध संवरेंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. कार्यक्षमता में सुधार बना रहेगा.

पर्सनल लाइफ- अपनों की खुशी बढ़ाएं. औरों की कमियों को नजरअंदाज करें. व्यक्तिगत संबंधों में हर्ष आनंद बनाए रखें. प्रियजन के साथ सुखद समय साझा करेंगे. स्वजनों संग भ्रमण पर जाएंगे. मित्रों करीबियों का समर्थन बना रहेगा. रिश्ते संवरेंगे. अतिथि का सत्कार रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. भरोसा बनाए रखेंगे. जीवनशैली पर ध्यान देंगे. परिवार में शुभता रहेगी. परिजन प्रसन्न रहेंगे. व्यक्तित्व बेहतर रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर- ऐप्पल रेड

एलर्ट्स- बड़प्पन व संवेदशनशीलता बढ़ाएं. समय प्रबंधन का ध्यान रखें.

