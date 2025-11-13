Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 13 November 2025: जीवन में सुख सौख्य रहेगा, विनम्रता से काम लेंगे

मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.
नंबर 5- 13 नवंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है. अंक 5 के लिए आज का दिन वांछित परिणाम बनाए रखने वाला है. कार्य व्यापार अपेक्षा के अनुरूप बना रहेगा. समकक्ष सहयोग बनाए रखेंगे. पेशेवरों से बनाकर चलेंगे. कामकाम में सजगता बढ़ाएंगे. पहल करने का भाव रहेगा. लाभ का प्रतिशत बेहतर रहेगा. अपनों का साथ समर्थन पाएंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति गणितीय समझ खूब होती है. व्यवस्था को मजबूत बनाए रखते हैं. तकनीक के जानकार होते हैं. अच्छे ऑपरेटर व सहयोगी होते हैं. आज इन्हें सक्रियता से आगे बढ़ना है. परिवारिक विषयों पर बल बनाए रखेंगे. जीवन में सुख सौख्य रहेगा. विनम्रता से काम लेंगे. अपनों की सुनेंगे.
मनी मुद्रा- वित्तीय कार्यों पर ध्यान देंग. अधिकारियों का सानिध्य उत्साह बढ़ाएगा. लाभ एवं संवार बढ़त पर बनाए रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. आर्थिक मामले सकारात्मक रहेंगे. पेशेवर प्रयासों अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. पेशेवरता और बड़प्पन पर जोर देंगे. अनुभवी सहायक होंगे. जोखिमपूर्ण कार्य में हस्तक्षेप से बचेंगे.
पर्सनल लाइफ- रिश्तों में मिठास बनी रहेगी. प्रेम स्नेह बल पाएंगे. स्वजनों में नवीन ऊर्जा भरेंगे. प्रियजन से मन की बात कह सकते हैं. मित्रगण साथ बनाए रखेंगे. संबंध निभाएंगे. सभी की भावनाओं का आदर करें. मन के मामलों में बेहतर बने रहेंगे. करीबियों इच्छाओं का ख्याल रखेंगे.
हेल्थ एंड लिविंग- अन्य के प्रति आकर्षण बना रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावी होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. रुटीन संवारेंगे. योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. रहन सहन आकर्षक रहेगा.
फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 6 8
फेवरेट कलर्स- पैरट कलर
एलर्ट्स- गोपनीयता बनाए रखें. संवाद में सहजता रखें. बड़ों की सुनें.