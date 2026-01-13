Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 13 January 2026: जोखिम लेने से बचेंगे, प्रतिष्ठा बढ़त पर बनी रहेगी

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 13 जनवरी 2026 का मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है. अंक 9 के लिए आज का दिन शुभकारक है. विभिन्न कार्यों में उत्साह दिखाएंगे. कार्य व्यापार में बेहतर प्रभाव बनाए रखेंगे. रिश्तों में विनय विवेक से काम लेंगे. निजी विषय सुखप्रद रहेंगे. लाभ प्रतिशत संवार पर रहेगा. पेशेवर सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ेंगे. वित्तीय मामलों में जोखिम न लें. कामकज पर नियंत्रण बढ़ाएं. अनजान लोंगों से दूरी रखें. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति हर परिस्थति को समझने और उसका मुकाबला करने की समझ रखते हैं. मैदान में डटकर खड़े रहते हैं. आज इन्हें कामकाज पर बल देना है. कार्यक्षेत्र में सहजता बनाए रखना है. मितभाषी बने रहेंगे. परिवार के लोगों के लिए प्रयास बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार अच्छा रहेगा. प्रतिभा प्रदर्शन में बेहतर करेंगे. अन्य की आशाओं पर खरा उतरेंगे. पेशेवर मामलों में स्पष्टता बनाए रखेंगे. जोखिम लेने से बचेंगे. अवसरों को भुनाएंगे. प्रतिष्ठा बढ़त पर बनी रहेगी. लोगों पर जल्दी भरोसा न करें. करियर कारोबार में प्रभावशाली रहेंगे. अपे़क्षत परिणाम पाएंगे.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक विषयों में सहजता बनाए रहेंगे. रिश्तों में उत्साह दिखाएंगे. मृदुभाषी रहेंगे. मित्रवर्ग से तालमेल बना रहेगा. मन की बात कहने में सहज रहेंगे. स्पष्टता दिखाएंगे. प्रेम संबंध सुधार पाएंगे. स्वजन की इच्छा का ख्याल रखेंगे. निजता पर जोर रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- आत्मनियंत्रण बनाए रखें. जिद अहंकार से बचें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. जीवनस्तर संवार पाएगा. खानपान पर ध्यान देंगे. जांच नियमित रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 8 9

फेवरेट कलर- लाल

एलर्ट्स- व्यर्थ हस्तक्षेप से बचें. भावुकता में न आएं. सरलता बनाए रखें.

