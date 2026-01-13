Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 13 January 2026: साझीदारों और साथियों पर भरोसा रखेंगे, कारोबारी गतिविधियों में तेजी आएगी

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

और पढ़ें

नंबर 8- 13 जनवरी 2026 का मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है. अंक 8 के लिए आज का दिन सहकार सहयोग को बनाए रखने वाला है. साथियों की मदद राह को सहज बनाएगी. टीम भावना विकसित होगी. सहकार का भाव रखेंगे. लक्ष्यों को गति देंगे. कार्य व्यापार बढ़त पर बना रहेगा. निजी विषयों में धैर्य से काम लेंगे. सभी से तालमेल बढ़ाएंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति मौन रहकर अपना काम करने में विश्वास रखते हैं. जनहित का भाव होता है. रुटीन बेहतर बनाए रखते हैं. आज इन्हें सक्रियता से कार्य करते रहना है. विविध मामलों में उल्लेखनीय बने रहेंगे. भ्रम बहकावे से बचेंगे. संवेनदनशीलता रखेंगे. करियर व्यापार पर जोर देंगे. पेशेवर सफलता पाएंगे.

मनी मुद्रा- कारोबारी लक्ष्यों को बनाए रखेंगे. विविध प्रयासों में गति लाएंगे. लाभ बेहतर रहेगा. योजनागत प्रयासों को पूरा करेंगे. मेलजोल का भाव बढ़ेगा. व्यवस्था पर जोर बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक समय देंगे. फोकस रहेगा. साझीदारों और साथियों पर भरोसा रखेंगे. कारोबारी गतिविधियों में तेजी आएगी.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में सहजता बनी रहेगी. रिश्तों में उत्साहित रहेंगे. चर्चा संवाद में प्रभावशाली रहेंगे. संबंध मजबूत हांंगे. चर्चा में सरलता रखेंगे. मित्रों के साथ तालमेल रहेगा. प्रियजनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. वार्तालाप में जल्दबाजी न दिखाएं. निजी विषयों में रुचि रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- धैर्य से काम लेंगे. सेहत अच्छी रहेगी. मनोत्साह बना रहेगा. व्यक्तिगत विषयों में सजग रहेंगे. साज सज्जा पर ध्यान देंगे. परिजनों की बात सुनें.

फेवरेट नंबर- 2 4 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- व्हीटिश

एलर्ट्स- अफवहां को अनदेखा करें. अनावश्यक तथ्यों से ध्यान हटाएं.

---- समाप्त ----