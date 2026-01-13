scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 13 January 2026: जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे, लोभ प्रलोभन से बचेंगे

Numerology Number 7 Prediction, Aaj ka Mulank 7 13 January 2026: लाभ प्रतिशत संवार पर होगा. पेशेवर संबंध संवरेंगे. उम्दा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. समकक्ष सहयोगी होंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. विश्वसनीयता रखेंगे. लोभ प्रलोभन से बचेंगे.

seven horoscope
मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7- 13 जनवरी 2026 का मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है. अंक 7 के लिए आज का दिन शुभता का कारक है. हितलाभ को बढ़ाने में सबका सहयोग बना रहेगा. पेशेवर मदद बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन पर जोर देंगे. व्यावसायिक सुधारों पर फोकस बढ़ाएंगे. जोखिम लेने की भावना रखेंगे. निजी विषयों में धैर्य धर्म बढ़ाएंगे. आर्थिक मोर्चें पर बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा. प्रबंधन बेहतर बनाए रखेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति के बाहरी आवरण से उसकी वास्तविक शक्तियों का अंदाजा लगाना कठिन होता है. साहसी पराक्रमी होते हैं. मेहनत से जगह बनाते हैं. आज इन्हें तेज गति से काम लेना है. सबको जोड़कर रखना है. लाभ संवरेगा. रणनीति पर जोर देंगे.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार को निसंकोच आगे बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण विषयों पर फोकस बढ़ा रहेगा. कामकाजी रुटीन संवारेंगे. अनुशासन बढ़ाएंगे. लाभ प्रतिशत संवार पर होगा. पेशेवर संबंध संवरेंगे. उम्दा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. समकक्ष सहयोगी होंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. विश्वसनीयता रखेंगे. लोभ प्रलोभन से बचेंगे.

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में शुभता बनी रहेगी. रिश्तों में बड़प्पन बढ़ाएंगे. व्यवहार सुखद बनाए रहेंगे. परिजन प्रसन्न और प्रभावित रहेंगे. एक दूसरे पर भरोसा बना रहेगा. विभिन्न मामले सकारात्मक रहेंगे. स्वजनों का साथ बना रहेगा. विनम्रता पर बल रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- खानपान प्रभावी रहेगा. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. उत्साह मनोबल बढ़त पर रहेंगे. सजगता से कार्य करेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 4 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- मडकलर

एलर्ट्स- व्यवस्था संवारें. जल्द भरोसा न करें. वादविवाद में न उलझें.

