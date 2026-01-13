Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 13 January 2026: वाणिज्यिक गतिविधियों में शुभता का संचार रहेगा, लक्ष्य पर जोर रखेंगे

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

नंबर 6- 13 जनवरी 2026 का मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है. आज का दिन अंक 6 के लिए भाग्यवर्धक है. सफलता की राह पर अग्रसर बने रहेंगे. सक्रियता और साहस से काम निकालेंगे. तेजगति से आगे बढ़ेंगे. रिश्तों को मधुर बनाए रखेंगे. खानपान व व्यक्तित्व संवारेंगे. जोखिम के कार्या में रुचि लेंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे. प्रबंधन पर भरोसा बढ़ेगा. सभी का सम्मान रखेंगे. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. शुक के अंक 6 के व्यक्ति रचनात्मक होते हैं. नवीनता पर भरोसा बनाए रखते हैं. कला की बारीकियों को समझते हैं. आज इन्हें लक्ष्य पर ध्यान बढ़ाना है. कार्यव्यवस्था को बल देना है. निरंतरता बनाए रखेंगे. करीबियों का सहयोग रहेगा. परिवार में सुख साझा करेंगे.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार अपेक्षा से अच्छा रहेगा. लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. आत्मविश्वास से योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक गतिविधियों में शुभता का संचार रहेगा. लक्ष्य पर जोर रखेंगे. विभिन्न मामलों में प्रभावशाली रहेंगे. कार्यक्षेत्र अनुकूलन रहेगा. कामकाजी प्रयास संवरेंगे. सहयोगियों से भेंट होगी. साख सम्मान बढ़ेगा.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक विषयों में शुभता रहेगी. रिश्ते व्यवस्थित रहेंगे. दाम्पत्य में हर्ष आनंद बना रहेगा. सकारात्मक व्यवहार रखेंगे. प्रेम संबंधां में मिठास बढ़ेगी. प्रियजनों का सहयोग रहेगा. अपनों की भावनाओं का आदर करेंगे. रिश्तों संवारेंगे. जिद से बचें.

हेल्थ एंड लिविंग- वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा. खानपान में सात्विकता रखेंगे. स्वास्थ्य सुधार पर बना रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे.

फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- मरून

एलर्ट्स- तार्किकता और तालमेल बनाए रहें. कटु वचनों से विचलित न हों.

