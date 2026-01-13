Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 13 January 2026: आर्थिक मामले सकारात्मक रहेंगे, जिम्मेदार वर्ग सहयोगी रहेगा

मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.

नंबर 5- 13 जनवरी 2026 का मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है. अंक 5 के लिए आज का दिन हितों को संरक्षण देने वाला है. पेशेवरों से बनाकर चलेंगे. कामकाम में सजगता बढ़ाएंगे. पहल करने का भाव रहेगा. लाभ का प्रतिशत बेहतर रहेगा. अपनों का साथ समर्थन पाएंगे. करियर व्यापार संवार बना रहेगा. समकक्ष सहयोग रखेंगे. बात रखने में सहजता रखेंगे. बुध के अंक 5 में लॉजिकल सूझबूझ अच्छी होती है. चतुराई से अपनी जगह बनाते हैं. आज इन्हें सक्रियता और समन्वय बनाकर आगे बढ़ते रहना है. कार्यों पर ध्यान देना है. परिवारिक विषयों पर बल बनाए रखेंगे. जीवन में सुख सौख्य रहेगा. विनम्रता से काम लकेंगे. अपनों की सुनेंगे.

मनी मुद्रा- लाभ प्रतिशत संवार पर बनाए रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. आर्थिक मामले सकारात्मक रहेंगे. पेशेवर प्रयासों अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. जिम्मेदार वर्ग सहयोगी रहेगा. बड़ों का सानिध्य उत्साह बढ़ाएगा. पेशेवरता और बड़प्पन पर जोर देंगे. अनुभवी सहायक होंगे. जोखिमपूर्ण कार्य से बचेंगे.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में आदर स्नेह बना रहेगा. स्वजनों में विश्वास बढ़ेगा. प्रियजन से मन की बात कह सकते हैं. मित्रगण साथ बनाए रखेंगे. संबंध निभाएंगे. सभी की भावनाओं का आदर करें. मन के मामलों में बेहतर बने रहेंगे. करीबियों इच्छाओं का ख्याल रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- आकर्षण बढ़ेगा. व्यक्तित्व प्रभावी होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. रुटीन संवारेंगे. योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. रहन सहन आकर्षक रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 8

फेवरेट कलर्स- बादामी

एलर्ट्स- गोपनीयता बनाए रखें. चर्चा संवाद में सहज रहें. बड़ों की सुनें.

