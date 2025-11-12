Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 12 November 2025: साहस से आगे बढ़ेंगे, अधिकारियों और जानकारों का सानिध्य बढाएंगे

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

नंबर 6- 12 नवंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 5 है. आज का दिन अंक 6 के लिए अपेक्षाओं पर खरा उतरने में सहयोगी है. सहजता शुभता का संचार बढ़ा रहेगा. कामकाजी विस्तार पर ध्यान देंगे. करियर कारोबार में व्यक्तिगत प्रदर्शन संवारेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. मित्रगण सहयोगी रहेंगे. सुविधा संसाधनों में वृद्धि होगी. निजी संबंध बल पाएंगे. आवश्यक कार्य पूरे करेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति किसी भी विषय को अपनी सूझबूझ से उूंचे स्तर पर ले जाने की क्षमता रखते हैं. आज इन्हें सबसे बनाकर चलना है. साहस से आगे बढ़ेंगे. अधिकारियों और जानकारों का सानिध्य बढाएंगे. कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक समय देंगे.

मनी मुद्रा- करियर व्यवसाय में लाभ की नवीन संभावनाएं बनेंगी. कामकाजी रुटीन बेहतर रहेगा. पद प्रभाव संवार पाएगा. वरिष्ठों का सहयोग पाएंगे. मेहनत से उचित जगह बनाएंगे. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. विविध प्रयासों में सफल होंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. फोकस बनाए रखेंगे. सामंजस्यता रखेंगे. तेजी से आगे आएंगे.

पर्सनल लाइफ- रिश्तां में आपसी विश्वास और बड़प्पन की भावना बनाए रखेंगे. मन के मामले प्रसन्नता प्रदान करेंगे. स्वजनों संग भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. चर्चा के बेहतर अवसर बनेंगे. अन्य की भावनाओं पर ध्यान देंगे. अनुकूल समय बिताएंगे. सुख सौख्य रहेगा. मित्रों का समर्थन पाएंगे. सहयोग का भाव रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- परिजनों का साथ पाएंगे. व्यक्तित्व संवार पर बना रहेगा. सुख सौख्य बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य सुधार लेगा. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. अतिथि आगमन संभव है.

फेवरेट नंबर- 3 5 6 8 9

फेवरेट कलर- फिरोजी

एलर्ट्स- अतिउत्साह व अहंकार से बचें. मतभेद दूर करें. आत्मनियंत्रण रखें.

