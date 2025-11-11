Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 11 November 2025: निजी जीवन खुशहाल रहेगा, रिश्तों में मिठास बढ़ाएंगे

नंबर 6- 11 नवंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. आज का दिन अंक 6 के लिए हितों के संरक्षण सहयोगी है. व्यापार में सहजता बनी रहेगी. करीबियों का साथ पाएंगे. परस्पपर विश्वास उत्साहित रखेगा. परिवार में उत्सव का वातावरण रहेगा. व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ेंगी. आर्थिक लाभ के अवसर बनेंगे. भ्रमण मनोरंजन में रुचि रखेंगे. परिजन परस्पर जुड़ाव बढ़ाएंगे. कार्ययोजनाएं गति लेंगी. बुध के अंक 6 के व्यक्ति अन्य पर सहजता से भरोसा नहीं करते हैं. स्मार्ट वर्किंग में विश्वास रखते हैं. आज इन्हें नीति नियम को बनाए रखना है. नैतिक गुणों पर जोर देना है. आवश्यक वस्तुओं की खरीदी में में रुचि दिखाएंगे. मान सम्मान के मौके बनेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. सफलता प्रतिशत संवरेगा. कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा. पेशेवरों का समर्थन बना रहेगा. चहुंओर इच्छित परिणाम बनेंगे. अनुभवियों का साथ पाएंगे. सभी से सामंजस्य बना रहेगा. बड़ों की मदद बनी रहेगी. जल्द आगे आने की सोच बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- स्वजनों से भेंट होगी. रक्तसंबंध मजबूती पाएंगे. व्यवहार में मिठास बढ़ेगी. प्रियजनों का साथ मिलेगा. आकर्षण अनुभव करेंगे. महत्वपूर्ण बात साझा कर पाएंगे. निजी जीवन खुशहाल रहेगा. रिश्तों में मिठास बढ़ाएंगे. समकक्ष सहयोगी रहेंगे. संकोच दूर होगा.

हेल्थ एंड लिविंग- रहन सहन आकर्षक रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. उत्साह से कार्य करेंगे. मनोबल बना रहेगा. सेहत अच्छी रहेगी. विविध मामले सकारात्मक रहेंगे. योजना से आगे बढ़ेंगे.

फेवरेट नंबर- 2 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर्स- मरून

एलर्ट्स- व्यर्थ वार्ता से बचें. दिखावे में न आएं. खर्च पर अंकुश रखें.

---- समाप्त ----