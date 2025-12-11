Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 11 December 2025: लक्ष्य पाने का प्रयास बढ़ाएंगे, आर्थिक अवसर बने रहेंगे

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

नंबर 6- 11 दिसंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 है. आज का दिन अंक 6 के लिए करियर कारोबार में अपेक्षित स्थिति बनाए रखने का सूचक है. निजी मामलों में सहज प्रदर्शन बनाए रखेंगे. कार्ययोजनाएं गति पाएंगी. मनोबल से आगे बढ़ेंगे. पेशेवर प्रयास बनाए रखेंगे. परिजनों से भेंट होगी. सभी मामलों में सहजता बनाए रहेंगे. चहुंओर शुभता बनी रहेगी. अनुशासन और अनुपालन बढ़ाएंगे. करीबियों का साथ समर्थन बनाए रहेगा. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति स्वयं को बेहतर बनाए रखने में आगे होते हैं. साज सज्जा व भव्यता में भरोसा रखते हैं. इन्हें आज तेजी से निर्णय लेने हैं. कार्यों में उत्साह बनाए रखें. बड़प्पन से काम लें. साहस बनाए रहेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर मामलों में सबका समर्थन पाएंगे. करियर व्यापार में अनुकूलता बढ़ाएंगे. विभिन्न मामलों में महत्वपूर्ण मामले पक्ष में बनेंगे. लक्ष्य पाने का प्रयास बढ़ाएंगे. आर्थिक अवसर बने रहेंगे. लंबित कार्या में सूझबूझ दिखाएंगे. बेहतर प्रदर्शन रहेगा. स्पर्धा में रुचि लेंगे. स्पष्टता बढ़ाएं. बहस व दिखावे से बचेंगे.

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में उत्साह बना रहेगा. रिश्तों में सहज रहेंगे. घर का वातावरण सुखद रहेगा. भेंटवार्ता में सफलता पाएंगे. रिश्तों में सहज रहेंगे. भावनाओं का संतुलन रखेंगे. चर्चा संवाद में स्पष्टता रहेगी. प्रियजनों का विश्वास पाएंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. खामियां को अनदेखा करेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- जल्दबाजी में न आएं. खानपान और कार्यशैली पर ध्यान देंगे. समकक्ष सहयोग रखेंगे. आवेश में न आएं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. बड़ा सोचेंगे. मनोबल ऊंचा रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर- फिरोजी

अलर्ट्स- गरिमा बढ़ाएं. गोपनीयता रखें. वादा वचन निभाएं.

