Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 10 November 2025: अपनों के प्रति झुकाव बढ़ेगा, निजी बातों पर गंभीर रहेंगे

नंबर 7- 10 नवंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है. अंक 7 के लिए आज का दिन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में मददगार है. सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. आर्थिक गतिविधियोंं में रुचि लेंगे. विविध मोर्चां पर सफल होंगे. सामंजस्य व सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. निजी विषयों में सक्रियता रखेंगे. बहकावे व भटकाव से बचेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति तर्कबुद्धि में विश्वास रखते हैं. साथी व समकक्षों के साथ टीम को मजबूत देते हैं. भावनात्मक मामलों में अक्सर असमंजस में रहते हैं. आज इन्हें पेशेवरता व सक्रियता बढ़ाना है. स्वयं पर ध्यान देना है. विवेक बनाए रखेंगे. कलाप्रियता बढ़ेगी. आत्म्विश्वास रखेंगे. तेजी से काम लेंगे. संबंध बल पाएंगे.

मनी मुद्रा- कामकाजी सफलता का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. जिम्मेदारों का भरोसा जीतेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि बनी रहेगी. लाभ प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. पेशेवरों को सहयोग मिलेगा. साहस पराक्रम संवार पर रहेंगे. कामकाज में गति आएगी. विभिन्न मामले सकारात्मक होंगे. व्यापार पर फोकस बढ़ाएंगे. सहजता व संतुलन रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह के प्रदर्शन में आगे बने रहेंगे. भेंट चर्चा में बेहतर रहेंगे. प्रियजनों का साथ पाएंगे. सभी का आदर सम्मान रखेंगे. परिवार में आनंद रहेगा. अपनों के प्रति झुकाव बढ़ेगा. निजी बातों पर गंभीर रहेंगे. रिश्तों को जोडे़ रखेंगे. मन के मामले संवरेंगे. परस्पर भरोसा बढ़ाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सभी के प्रति सहयोग का भाव होगा. सुविधा संसाधन बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. जिम्मेदारी पर जोर रहेगा. उत्साह मनोबल ऊंचा रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 7 9

फेवरेट कलर- मूनलाइट

एलर्ट्स- भावावेश में आने से बचें. आस्था विश्वास बनाए रखें.

