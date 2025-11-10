Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 10 November 2025: रिश्तों में धैर्य बनाए रखें, प्रेम संबंधां में जिद न करें

नंबर 6- 10 नवंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 6 के के लिए सहज फल परिणाम बनाए रखने वाला है. निजी विषयों में विनम्रता बढ़ाएंगे. पारिवारिक संबंधों को निभाने का प्रयास रहेगा. कार्यगत व्यवस्था में सुधार होगा. जिम्मेदारों एवं अतिथिजनों का आगमन बना रहेगा. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. जोखिम उठाने से बचेंगे. मित्र संबंध मजबूत रखेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति कलाकार होते हैं. बारीकियों की अच्छी समझ रखते हैं. प्रयोगधर्मिता बनाए नजरिया रखते हैं. आज इन्हें दबाव व आशंकाओं में आने से बचना है. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. बड़ों की आज्ञाकारिता रखेंगे. अनुशासन बढ़ेगा. सृजनात्मकता बनी रहेगी.

मनी मुद्रा- कार्य व्यवस्था पर फोकस बना रहेगा. अवसरों को भुनाने के लिए अवसर का इंतजार करें. करियर में सहजता बढ़ाने प्रयास रहेगा. आर्थिकी सामान्य बनी रहेगी. करियर कारोबार में जोखिम से बचेंगे. लाभ प्रतिशत पूर्ववत् रहेगा. वरिष्ठों से भेंट होगी. कार्यगति तेज रहेगी. संतुलित परिणाम बनेंगे.

पर्सनल लाइफ- मन की बात कहने में पहल से बचें. रिश्तों में धैर्य बनाए रखें. प्रेम संबंधां में जिद न करें. सुनी बातों पर भरोसे से बचें. आपसी विश्वास बना रहेगा. परिवार के लोग सहयोगी होंगे. मित्र मददगार बने रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन संभव है. रिश्तों में उत्साह रहेगा. चर्चा में असरदार रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- साख सम्मान में वृद्धि रहेगी. सक्रियता से कार्य करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. असहजताएं दूर हांगी. मनोबल बढ़ेगा. सात्विकता रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 2 3 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर- सिल्वर

एलर्ट्स- सबका साथ सहकार बनाए रखें. ओछे लोगों से दूरी रखें. मिलकर चलें.

