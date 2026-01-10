Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 10 January 2026: मूलांक 9 वाले चर्चा संवाद में बेहतर रहेंगे, प्रबंधन में सूझबूझ दिखाएंगे

नंबर 9- 10 जनवरी 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 9 के लिए हितलाभ को मजबूती देने वाला है. घर परिवार में आनंद बना रहेगा. चहुंओर अनुकूलता बनी रहेगी. करियर व्यापार पर फोकस बढ़ेगा. पेशेवर कार्यों में सकारात्मक परिणाम रहेंगे. नवीन अवसर भुनाएंगे. प्रभावशीलता बनाए रखेंगे. लाभ अपेक्षित रहेगा. बड़ा करने की सोच रहेगी. व्यक्तिगत प्रदर्शन संवरेगा. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति सौंपे गए कार्य के लिए हरसंभव प्रयास बनाए रखते हैं. सामान्य समझ अच्छी होती है. वरिष्ठों का सम्मान करते हैं. आज इन्हें समन्वय बढ़ाना है. तेजी का प्रयास रखना है. चर्चा संवाद में सहजता बनाए रहेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.

और पढ़ें

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में तेजी बनी रहेगी. महत्वपूर्ण लक्ष्यों को हासिल करेंगे. सफलता प्रतिशत बेहतर रहेगा. आर्थिक वाणिज्यिक फोकस बढ़ाएंगे. साझा प्रयास गति लेंगे. प्रतिस्पर्धा बनाए रहेंगे. अधिकारियों से तालमेल रहेगा. धैर्य धर्म से काम लेंगे. पेशेवरता पर जोर रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

पर्सनल लाइफ- स्वजनों की इच्छाओं का ख्याल रखेंगे. परिवार में हर्ष आनंद रहेगा. सुख साझा करेंगे. दाम्पत्य में प्रेम और सामंजस्य रहेगा. करीबियों की बातों पर ध्यान देंगे. रिश्तों में मधुरता रखेंगे. सहयोग का भाव बढ़ेगा. जल्दबाजी नहीं करेंगे. सीख सलाह अपनाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- विनय विवेक से आगे बढ़ेंगे. संसाधनों पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व संवारेंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. भ्रमण पर जाएंगे. व्यवस्था बल पाएगी.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- व्हीटिश

एलर्ट्स- व्यवहार में सहज रहें. अहंकार से बचें. पहल बढ़ाएं.

---- समाप्त ----