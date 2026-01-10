scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 10 January 2026: मूलांक 8 वालों पर मित्रों का साथ समर्थन बना रहेगा, ये है लकी नंबर

Numerology Number 8 Prediction, Aaj ka Mulank 8 10 January 2026: योग्यता से उचित जगह बनाए रखेंगे. लाभ का प्रतिशत सामान्य रहेगा. व्यक्तिगत मामलों में विनम्रता रखेंगे. अंधविश्वास से बचेंगे. कार्य व्यापार में सहजता रहेगी. सलाह सहयोग से आगे बढ़ेंगे.

नंबर 8- 10 जनवरी 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 8 के लिए औसत अच्छा है. समकक्षों का सहयोग बना रहेगा. योग्यता से उचित जगह बनाए रखेंगे. लाभ का प्रतिशत सामान्य रहेगा. व्यक्तिगत मामलों में विनम्रता रखेंगे. अंधविश्वास से बचेंगे. कार्य व्यापार में सहजता रहेगी. सलाह सहयोग से आगे बढ़ेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति सीमित संसाधनों में बेहतर जीने की समझ रखते हैं. औरों पर निर्भरता कम होती है. आज इन्हें संबंधों को संवारने की कोशिश बढ़ाना है. रिश्तों साधने पर जोर देना है. सहकारिता का प्रयास रहेगा. परिवार पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा. स्वास्थ्य पर फोकस रहेगा. सबका सम्मान रखेंगे.

मनी मुद्रा- कामकाज संवार पर बना रहेगा. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. पद प्रतिष्ठा पूर्ववत् बने रहेंगे. योजनाओं पर नजर रहेगी. वाणिज्यिक पक्ष संतुलित रहेगा. सहजता रखेंगे. व्यवस्था को सम्मान देंगे. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. आत्मविश्वास से आगे बढेंंगे. करियर कारोबार में सूझबूझ बढ़ाएंगे. जोखिम लेने से बचेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम और स्नेह के मामलों में धैर्य दिखाएं. चर्चा में अवसर का इंतजार करें. आवश्यक सूचना मिल सकती है. बड़ों की आज्ञा रखें. निजता पर जोर दें. परिजन सहयोगी होंगे. रिश्तों में धैर्य बनाए रखेंगे. जिद में नहीं आएंगे. मित्रों का साथ व समर्थन बना रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- नियंत्रण बढ़ाएंगे. स्वयं पर भरोसा रखेंगे. स्वास्थ्य जांच बनाए रखेंगे. जीवनशैली संवरेगी. खानपान पर ध्यान दें. नजरिया बड़ा रखें. मनोबल बढ़ाएं.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 8

फेवरेट कलर- नीलम समान

एलर्ट्स- अन्य के दोष अनदेखे करें. व्यर्थ दखल से बचें. रुटीन संवारें.

---- समाप्त ----
