Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 10 January 2026: मूलांक 7 वाले अपनों का सहयोग बनाए रहेंगे, सकारात्मक वातावरण रहेगा

नंबर 7- 10 जनवरी 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है. अंक 7 के लिए आज का दिन उच्च उपलब्धियां को बनाए रखने वाला है. पेशेवर जिम्मेदारों और वरिष्ठों से तालमेल बना रहेगा. रहन सहन पर जोर देंगे. अनुभवियों और गुणीजनों का सानिध्य रखेंगे. सभी से बनाकर चलेंगे. अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. कार्य व्यापार में बेहतर रहेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति कर्मठ और विषय विशेष की समझ रखने वाले होते हैं. टीम मे अच्छे सहयोगी की भूमिका निभाते हैं. नेतृत्व के समर्थक होते हैं. नीतिनियमों की जानकार होते हैं. आज इन्हें पेशेवरता पर ध्यान देना है. विवेक बनाए रखेंगे. कलाप्रियता बढ़ेगी. आत्म्विश्वास रखेंगे. तेजी से काम लेंगे. मित्र संबंध बल पाएंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में सफलता का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. समकक्षों पर भरोसा बढ़ेगा. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. लाभ प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. पेशेवरों को सहयोग मिलेगा. साहस पराक्रम संवार पर रहेंगे. कामकाज में गति आएगी. विभिन्न मामले सकारात्मक होंगे. व्यापार पर फोकस बढ़ाएंगे. सहजता व संतुलन रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह के प्रदर्शन में आगे रहेंगे. भेंट चर्चा में बेहतर रहेंगे. प्रियजनों का साथ पाएंगे. सभी का आदर सम्मान रखेंगे. परिवार में आनंद रहेगा. अपनों के प्रति झुकाव बढ़ेगा. निजी बातों पर गंभीर रहेंगे. रिश्तों को जोडे़ रखेंगे. मन के मामले संवरेंगे. परस्पर भरोसा बढ़ाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सहयोग का भाव रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. जिम्मेदारी पर जोर रहेगा. उत्साह मनोबल ऊंचा रखेंगे. विश्वसनीय रहेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 7

फेवरेट कलर- लहसुनिया

एलर्ट्स- विनम्र रहें. भावावेश से बचें. आपसी विश्वास रखें.

