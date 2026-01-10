Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 10 January 2026: मूलांक 6 वाले स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, न करें ये एक गलती

नंबर 6- 10 जनवरी 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 6 के लिए उत्साहवर्धक है. कामकाजी मामले संवार पर बने रहेंगे. परिवार के लोगों के लिए समय निकालेंगे. निजी विषयों में विनम्रता रखेंगे. संबंधों को निभाने का प्रयास रहेगा. आत्मअनुशासन से आगे बढ़ेंगे. जोखिम से बचेंगे. मित्र संबंध सबल रखेंगे. आर्थिक गतिविधियोंं में रुचि लेंगे. रिश्तों में भरोसा बनाए रखेंगे. पेशेवर प्रभावी रहेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति कलाविज्ञ व कौशल के धनी होते हैं. आधुनिक नजरिया रखते हैं. आज इन्हें आश्ांकाओं का त्याग करना है. जिद में आने से बचना है. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. बड़ों की आज्ञाकारिता रखेंगे. अनुशासन बढ़ेगा.

मनी मुद्रा- कार्य व्यवस्था पर जोर बढ़ा रहेगा. रहेगा. अवसरों को भुनाएंगे. पक्ष रखने के लिए उचित अवसर का इंतजार करें. करियर संवारने का प्रयास रहेगा. आर्थिकी सामान्य बनी रहेगी. करियर कारोबार में लाभ प्रतिशत सहज रहेगा. वरिष्ठों से भेंट होगी. कार्यगति तेज रहेगी. शुभकर परिणाम बनेंगे. अतिउत्साह न दिखाएं.

पर्सनल लाइफ- मन की बात कहने में आगे होंगे. धैर्य धर्म बनाए रखें. प्रेम संबंधां में सुनी बातों पर भरोसा न करें. आपसी विश्वास बना रहेगा. परिवार के लोग सहयोगी होंगे. मित्र मददगार बने रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन संभव है. रिश्तों में उत्साह रहेगा. चर्चा में असरदार रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- साख में वृद्धि बनी रहेगी. सक्रियता से कार्य करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. असहजताएं दूर हांगी. मनोबल बढ़ेगा. सात्विकता रखें.

फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- सिल्वर

एलर्ट्स- छोटी बातों को अनदेखा करें. हल्के लोगों से दूरी रखें. जनहित देंखें.

---- समाप्त ----