Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 10 January 2026: मूलांक 5 वाले लोगों की बातों में नहीं आएंगे, जिम्मेदारों का सानिध्य रखेंगे

नंबर 5- 10 जनवरी 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है. अंक 5 के लिए आज का दिन उन्नति की राह बनाए रखेगा. व्यक्तिगत विषयों में उत्साह दिखाएंग. पेशेवर मामले संवार पाएंगे. प्रबंधन प्रशासन के कार्य बनेंगे. आर्थिक लाभ की संभावना बढ़ेगी. प्रयासों में गति आएगी. संबंधों में स्पष्टता लाएंगे. निरंतरता और सहजता रखेंगे. प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति औरों की मदद से अपना लाभ बनाने में विश्वास रखते है. तर्कपूर्ण व्यवहार बनाए रखते हैं. आज इन्हे कार्यगति बढ़ाना है. बड़ों की सीख सलाह से निर्णय लेंगे. कामकाजी प्रयास बेहतर होंगे. प्रतिक्रिया में विनम्रता रखेंगे. आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे. अनुशासन रखेंगे.

मनी मुद्रा- वाणिज्यिक व्यवस्था में सुधार होगा. जिम्मेदारों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. आर्थिक विषय सकारात्मक रहेंगे. पेशेवर मामले संवरेंगे. भेंट संवाद पर फोकस रहेगा. लक्ष्य की स्पष्टता रखेंगे. वरिष्ठों का साथ पाएंगे. प्रबंधन के प्रयास बढ़ाएंगे. बड़े लक्ष्य रखेंगे. कार्यगति बेहतर बनी रहेगी. निसंकोच आगे बढ़ेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों का साथ पाएंगे. बड़ों का सानिध्य बना रहेगा. घर परिवार में खुशी के प्रयास बढ़ाएंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. रिश्तों को सुमधुर बनाए रखेंगे. प्रियजन संग आनंद का समय बिताएंगे. मित्र सहयोगी रहेंगे. व्यक्तिगत विषयों में प्रभावशाली रहेंगे. प्रेम संबंधों में तालमेल रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- फोकस बढ़ेगा. अनुभव का लाभ मिलेगा. खानपान में सहजता बढ़ाएंगे. भव्यता पर जोर देंगे. मनोबल उत्साह ऊंचा बना रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 8

फेवरेट कलर्स- आसमानी

एलर्ट्स- बड़प्पन व अनुशासन बढ़ाएं. निरंतरता रखें. जल्दी भरोसे में न आएं.

---- समाप्त ----