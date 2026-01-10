scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 10 January 2026: मूलांक 4 वाले लोभ प्रलोभन से बचेंगे, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

Numerology Number 4 Prediction, Aaj ka Mulank 4 10 January 2026: अन्य की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार में रुटीन रखेंगे. सहज अवसर भुनाएंगे. लक्ष्य और बजट पर ध्यान देंगे. अनुशासन व निरंतरता रखेंगे. परिजनों का समर्थन रहेगा.

नंबर 4- 10 जनवरी 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है. अंक 4 के लिए आज का दिन निजी विषयों को संवारने वाला है. अतिथियों का आगमन बढ़ेगा. अन्य की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार में रुटीन रखेंगे. सहज अवसर भुनाएंगे. लक्ष्य और बजट पर ध्यान देंगे. अनुशासन व निरंतरता रखेंगे. परिजनों का समर्थन रहेगा. राहु के अंक 4 के व्यक्ति तात्कालिक दशा-दिशा को समझने में सबसे तेज होते हैं. कम समय में उूपर आने की योग्यता रखते हैं. सूझबूझ अच्छी होती है. आज इन्हें सहज गति से आगे आने के प्रयास बनाए रखने हैं. पूर्वाग्रह में न आएं. अतिसंवेदनशीलता से बचें. मित्र सहायक होंगे. दिनचर्या व्यवस्थित बनाए रखें.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में सक्रियता रहेगी. पेशेवर उम्दा प्रदर्शन बनाए रहेंगे. कारोबारी प्रयासों में लाभ और प्रभाव बल पाएंगे. प्रशासकीय मामलों में धैर्य दिखाएंगे. सहकर्मियों का समर्थन रहेगा. उद्योग गति लेगा. बिना लिखापढ़ी के लेनदेन से बचें. बहकावे में न आएं. तर्कशक्ति बनाए रखें. जोखिम न उठाएं.

पर्सनल लाइफ- घर में सुख बढ़ा रहेगा. सभी से सामंजस्य और समन्वय रहेगा. प्रेम संबंध सुखकर रहेंगे. वरिष्ठों की मदद मिलेगी. सजगता बनाए रहेंगे. करीबी सहयोगी रहेंगे. स्वजनों का समर्थन उत्साहित रखेगा. सभी की भावनाओं का आदर करेंगे. प्रियजनों की इच्छाओं का सम्मान करेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- साज संवार पर ध्यान देंगे. खानपान संवरेगा. रुटीन बेहतर रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. योजनाएं गति लेंगी. उत्साह मनोबल ऊंचा होगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 7 8

फेवरेट कलर्स- ग्रे कलर

एलर्ट्स- नियमों पर ध्यान दें. वचनपालन बढ़ाएं. व्यवस्था में भरोसा रखें.

---- समाप्त ----
