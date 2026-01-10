Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 10 January 2026: मूलांक 3 वाले आर्थिक परिणाम अपेक्षा से अच्छे रहेंगे, उचित प्रस्ताव पाएंगे

नंबर 3- 10 जनवरी 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है. अंक 3 के लिए आज का दिन भाग्यकारी है. चहुंओर शुभता बढ़ी रहेगी. करियर व्यापार में उत्साह से आगे बढ़ेंगे. अपनों की बात पर ध्यान देंगे. सभी का सहयोग बनाए रहेंगे. संपर्क संवाद में प्रभाव रखेंगे. पेशेवर सहयोगी रहेंगे. कार्य विस्तार पर जोर बना रहेगा. धैर्य धर्म से काम लेंगे. संबंधों को संवारेंगे. रिश्ते मजबूत होंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति की दिनचर्या नियमित और अनुशासित होती है. कार्यों को सुचारु ढंग से बनाए रखने में विश्वास करते हैं. लक्ष्य पूरा करने जुटे रहते हैं. आज इन्हें तेजी बनाए रखना है. घर परिवार में सुखद वातावरण रहेगा. मित्र मददगार होंगे. निजी संबंध संवार पर रहेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवरता पर बल बना रहेगा. प्रतिस्पर्धा में बेहतर रहेंगे. कार्य प्रबंधन में गति बढ़ाएंगे. व्यापार शुभकर बना रहेगा. जिम्मेदारों की सुनेंगे. सीख सलाह पर ध्यान देंगे. धैर्य से आगे बढ़ेंगे. आत्मविश्वास बनाए रखेंगे. बड़प्पन बढ़ाएंगे. विभिन्न विषयों को गति देंगे. कार्यों में निरंतरता रखेंगे. जोखिम लेंगे.

पर्सनल लाइफ- सबसे सुखकर संवाद बनाए रखेंगे. प्रेम में विश्वसनीयता बढ़ेगी. प्रियजन संग भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. वातावरण अनुकूल बना रहेगा. रिश्तेदारों का साथ मिलेगा. अपनों की खुशी में शामिल होंगे. मेलजोल बढ़ाने का प्रयास रहेगा. संकोच दूर होगा.

हेल्थ एंड लिविंग- परस्पर सहयोग रहेगा. व्यवस्था में मजबूत रहेगी. स्वास्थ्य सुधार लेगा. बड़प्पन रखेंगे. व्यक्तित्व पर फोकस होगा. मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 8 9

फेवरेट कलर- फिरोजी

एलर्ट्स- सक्रिय रहें. नीतिगत कार्य करें. अहंकार में न आएं. सजग रहें.

