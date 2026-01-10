Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 10 January 2026: मूलांक 2 वाले सबको साथ लेकर चलेंगे, व्यक्तिगत प्रयासों पर जोर रखेंगे

नंबर 2- 10 जनवरी 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है. अंक 2 के लिए आज का दिन शुभकारी बना हुआ है. आसपास शुभता का संचार बना रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. उमंग उत्साह बनाए रखेंगे. विविध मोर्चां पर सफल होंगे. सामंजस्य व सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. निजी विषयों में सक्रियता रखेंगे. बहकावे व भटकाव से बचेंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति बड़े दिल वाले होते हैं. सभीं पर भरोसा करते हैं. भावनात्मक मामलों में सहज होते हैं. अन्य के प्रति क्षमाशीलता का भाव रखते हैं. आज इन्हें व्यापार पर फोकस करना है. चर्चा संवाद में आगे रहेंगे. वरिष्ठों का साथ रहेगा. सुख सुविधाओं पर ध्यान दें. सभी विषयों में बेहतर करने का भाव रहेगा.

मनी मुद्रा- पेशेवर विषय संवरेंगे. कार्ययोजनाओं को गति देंगे. साथियों का भरोसा जीतेंगे. काम से काम रखेंगे. वरिष्ठों से भेंट होगी. सकारात्मक परिणाम बनेंगे. व्यक्तिगत प्रयासों पर जोर रखेंगे. कार्य व्यापार बेहतर रहेगा. पद प्रतिष्ठा का ख्याल रखेंगे. अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे. सहजता बनी रहेगी.

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह के मामलों में सहृदयता बनाए रखेंगे. चर्चा में हड़बड़ी से बचेंगे. रिश्तों में तालमेल बनाए रहेंगे. स्वार्थ संकीर्णता का त्याग करें. धैर्य स्नेह बनाए रहेंगे. परिवार में शुभता का संचार रहेगा. संबंध संवार पर रहेंगे. समझौतों का सम्मान करेंगे. निजी संवाद बेहतर होंगे.

हेल्थ एंड लिविंग-शैली बेहतर होगी. साजसज्जा बढ़ाएंगे. भावनात्मक संतुलन बना रहेगा. सहजता से आगे बढ़ेंगे. सेहत अच्छी रहेगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 7 8

फेवरेट कलर- वाटर ब्लू

एलर्ट्स- वादविवाद से बचें. दिखावे में न आएं. भावुकता पर अंकुश रखें.

