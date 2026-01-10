scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 10 January 2026: मूलांक 1 वाले कामकाजी रुटीन पर फोकस बढ़ाएंगे, खानपान आकर्षक रहेगा

Numerology Number 1 Prediction, Aaj ka Mulank 1 10 January 2026: बड़ी सोच बनाए रखेंगे. सफलताओं से उत्साहित रहेंग. बड़े लक्ष्य बनाएंगे. योजनाओं को पूरा करने का प्रयास रखेंगे. करियर कारोबार में तेजी बनाए रहेंगे.

Advertisement
X
one horoscope
one horoscope

नंबर 1- 10 जनवरी 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है. अंक 1 के लिए आज का दिन श्रेष्ठतावर्धक है. चहुंओर शुभकार्य होंगे. संपर्क संवाद का लाभ मिलेगा. बड़ी सोच बनाए रखेंगे. सफलताओं से उत्साहित रहेंग. बड़े लक्ष्य बनाएंगे. योजनाओं को पूरा करने का प्रयास रखेंगे. करियर कारोबार में तेजी बनाए रहेंगे. सहयोगी प्रसन्न व प्रभावित होंगे. जोखिम उठाने की सोच बनी रहेगी. सूर्य के अंक 1 के व्यक्तियों का सहयोग समर्थन सफलता की संभावनाओं को बल देने वाला होता है. मित्र भरोसा बनाए रखते हैं. इन्हें आज सूझबूझ और सक्रियता से काम लेना. लक्ष्य साधेंगे. विभिन्न कार्यां को पूरा करेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. साहस बढ़ा हुआ रहेगा.

मनी मुद्रा- पेशेवर उम्मीद से अच्छा करेंगे. करियर कारोबार में बेहतर परिणाम पाएंगे. अच्छे प्रबंधक के गुण विकसित होंगे. व्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगे. वरिष्ठ प्रसन्न रहेंगे. पेशेवरता पर जोर देंगे. वित्तीय मामलों में शुभता बढ़ेगी. अनुशासन अनुपालन से आगे बढ़ेंगे. सकारात्मक वातावरण बनाए रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक पक्ष सुधार पाएगा. संपर्क संवाद हितकर रहेगा. मित्र संबंधों का लाभ उठाएंगे. मन की कह पाएंगे. सकारात्मक नजरिया रखेंगे. सभी प्रसन्न होंगे. रिश्तों में उत्साह रखेंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे. निजी मामले मजबूत रहेंगे. विश्वास बल पाएगा.

सम्बंधित ख़बरें

कला कौशल बढ़ाएंगे, पद प्रतिष्ठा पर बल होगा
आस्था मनोबल बढ़ाएंगे, मित्र सहयोगी होंगे
जोखिम न लें, स्पष्टता रखें
संकोच बना रहेगा, भव्यता पर बल देंगे
भव्यता में वृद्धि होगी, साज सज्जा रखेंगे

हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. हर्ष आनंद बना रहेगा. संबंधों पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य संवार पर रहेगा. असहजताएं दूर होंगी. कार्यगति बढ़ेगी. मनोबल ऊंचा रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर- वॉइलेट

एलर्ट्स- लोभ में न आएं. बड़बोलेपन से बचें. वादा करने से बचें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement