Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 10 February 2026: प्रियजनों से भेंट होगी, मन के मामले सुखद रहेंगे

नंबर 9
10 फरवरी 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 है. अंक 9 के लिए आज का दिन शुभता सहजता बनाए रखेगा. परिजनों व समकक्षों के साथ सामंजस्यता बनाए रहेंगे. निजी रिश्तों पर जोर होगा. जोखिम लेने से बचेंगे. परिचितों का सहयोग प्राप्त होगा. व्यक्तिगत विषय प्रभावशाली रहेंगे. आर्थिक लाभ पूर्ववत् रहेगा. पेशेवर कार्यों में निरंतरता रखें. प्रदर्शन औसत रहेगा. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति शक्ति और सामर्थ्य के अर्जन में विश्वास रखते हैं. बुद्धि और बल दोनों का संतुलन बनाए रखते हैं. नियमों का सम्मान करते हैं. आज इन्हें सबको जोड़े रखना है. पारिवारिक स्थिति मजबूत रहेगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. पेशेवर प्रयासों में धैर्य दिखाएं.
मनी मुद्रा- कारोबारी गतिविधियों पर फोकस बढ़ाएं. कार्य व्यवस्था में निरंतरता जोर दें. पेशेवर प्रदर्शन संवारें. करियर व्यवसाय में सामान्य स्थिति रहेगी. अवसर का लाभ उठाएं. अधिकारियों से जुड़ाव बढ़ाएं. सहजता से आगे बढ़ें. जल्दबाजी न करें. वरिष्ठ मददगार होंगे. वरिष्ठों से भेंट के अवसर बने रहेंगे.
पर्सनल लाइफ- अपनों के संग वक्त बिताना भाएगा. रिश्तों में सहजता रखेंगे. भेंट मुलाकात के मौके बनेंगे. भावुकता पर नियंत्रण बढ़ेगा. संबंधों में सकारात्मकता बनी रहेगी. प्रियजनों से भेंट होगी. मन के मामले सुखद रहेंगे. अनुकूलता व ऊर्जा बढ़ेगी. मित्रगण सहयोग बनाए रहेंगे.
हेल्थ एंड लिविंग- भावनात्मकता पर अंकुश रखें. सुनी बातों पर प्रतिक्रिया न दें. साज सज्जा बढ़ाएं. करीबियों का भरोसा बना रहेगा. स्वास्थ्य सुधार लेगा. उत्साही रहेंगे.
फेवरेट नंबर- 1 3 6 8 9
फेवरेट कलर- चमकदार लाल
एलर्ट्स- जिद व अहंकार में न आएं. दबाव से बचें. व्यक्तित्व संवारें.