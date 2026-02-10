scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 10 February 2026: परस्पर सहयोग रहेगा, विनम्रता बनाए रहेंगे

Numerology Number 8 Prediction, Aaj ka Mulank 8 10 February 2026: अक्सर अपनी अच्छाइयों को भी नहीं देख पाते हैं. आज इन्हें सकारात्मकता पर बल देना है.घर परिवार से परस्पर सहयोग रहेगा.विनम्रता बनाए रहेंगे

Advertisement
X
eight horoscope
eight horoscope

नंबर 8
10 फरवरी 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 है. अंक 8 के लिए आज का दिन सुखकर है. विविध कार्योंं में सहज गति बनाए रखेंगे. कार्य प्रदर्शन पर सामान्य रहेगा. स्वजनों से भेंट संभव है. सकारात्मकता बढ़ी रहेगी. सुविधाओं पर ध्यान देंगे. प्रतिस्पर्धा में प्रभावी रहेंगे. आवश्यक लक्ष्य साधेंगे. प्रयासों में सुधार बना रहेगा. शनि के अंक 8 के व्यक्ति आत्म मूल्यांकन में अति कठोर होते हैं. अक्सर अपनी अच्छाइयों को भी नहीं देख पाते हैं. आज इन्हें सकारात्मकता पर बल देना है.घर परिवार से परस्पर सहयोग रहेगा. विनम्रता बनाए रहेंगे. मित्र संबंध मजबूत बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवरता पर जोर बनाए रखेंगे. संपर्क का लाभ मिलेगा. विभिन्न कार्य उत्साह से करेंगे. साक्षात्कार में प्रभावशाली रहेंगे. प्रशासनिक प्रयास पक्ष में बनेंगे. नीति नियम रखेंगे. योग्यता प्रदर्शन से जगह बनाएंगे. पद प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होगी. वरिष्ठजन प्रसन्न रहेंगे. कार्य व्यापार में शुभता रहेगी.

पर्सनल लाइफ- व्यक्तिगत रिश्ते सहज रहेंगे. संबंधों में मिठास बढ़ाएंगे. परिजनों पर परस्पर भरोसा बनाए रखेंगे. करीबियों के लिए समय निकालेंगे. प्रियजनों सेहज रहेंगे. जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. मन के मामले हितकर रहेंगे. रिश्तों मे प्रेम स्नेह बढ़ेगा. समता और सामंजस्य बनाए रखेंगे. निजी प्रयासों में अनुकूलता रहेगी.

सम्बंधित ख़बरें

सामंजस्य रखेंगे, तेजी से आगे बढेंगे
बड़ों की आज्ञा रखेंगे, अनुकूलन रहेगा
बड़ों से सलाह रखेंगे, अनुशासन  से आगे बढ़ेंगे
सक्रियता रहेगी, सजगता बनाए रखेंगे
शैली आकर्षक रहेगी, लक्ष्य पर ध्यान देंगे

हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तित्व पर ध्यान दें. संसाधनों पर फोकस रखें. मौके भुनाएंगे. साज संवार बढ़ाएंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. व्यवहार सहज रहेगा.
फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 8 9  
फेवरेट कलर- गेंहुंआ
एलर्ट्स- लोभ लालच न करें. कौशल बढ़ाएं. अतिभावुक न हों.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement