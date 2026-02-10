scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 10 February 2026: बड़ों की आज्ञा रखेंगे, अनुकूलन रहेगा

Numerology Number 6 Prediction, Aaj ka Mulank 6 10 February 2026: सहजता सजगता से काम लेना है. स्पष्टता बनाए रखना है. कार्यस्थल पर अधिक समय दें. सबको साथ लेकर चलेंगे. बहस विवाद में न आएं.

Advertisement
X
six horoscope
six horoscope

नंबर 6
10 फरवरी 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 है. अंक 6 के लिए आज का दिन शुभकर बना रहेगा. योजनाओं और व्यवस्था पर जोर रहेगा. पेशेवर विषयों मं धैर्य धर्म से आगे बढ़ेंगे. लाभ प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा. व्यक्तिगत मामलों में अनुकूलन रहेगा. पेशेवर उम्मीद पर खरे उतरेंगे. वाणिज्यिक विषयों में रुटीन रखेंगे. कामकाज में नियंत्रण बढ़ाएंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति स्वयं के प्रति संवेदनशील होते हैं. सज संवरकर रहना पसंद करते हैं. आज इन्हें योजनाओं को पूरी तैयारी से आगे बढ़ाना है. सहजता सजगता से काम लेना है. स्पष्टता बनाए रखना है. कार्यस्थल पर अधिक समय दें. सबको साथ लेकर चलेंगे. बहस विवाद में न आएं.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में लाभ संवार पाएगा. पद प्रतिष्ठा की स्थ्ति बेहरत रहेगी. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. आर्थिक मामले सहज रहेंगे. पेशेवर बेहतर प्रयास रखेंगे. लाभ प्रभाव पर जोर देंगे. बड़ों का सानिध्य रखेंगे. जोखिम उठाने का प्रयास से बचें. जल्दबाजी में भरोसा न करें. कार्य व्यवस्था संवारेंगे.

पर्सनल लाइफ- मित्रों से भेंट के अवसरों को भुनाएंगे. प्रेम संबंधों में सुधार आएगा. भेंट संवाद बेहतर रहेंगे. अपनों के मन की बात सुनेंगे. भावनात्मकता बढे़गी. भ्रमण पर जा सकते हैं. बड़ों की आज्ञा रखेंगे. अनुकूलन रहेगा. रिश्तों का ख्याल रखेंगे. परिजन सहयोगी रहेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

बड़ों से सलाह रखेंगे, अनुशासन  से आगे बढ़ेंगे
सक्रियता रहेगी, सजगता बनाए रखेंगे
शैली आकर्षक रहेगी, लक्ष्य पर ध्यान देंगे
सहयोग रहेगा, भेंट संवाद को संवारेंगे
परिवार में सुख रहेगा, उत्साह मनोबल बढ़ेगा

हेल्थ एंड लिविंग- आदर सत्कार बनाए रखेंगे. घर में सुख रहेगा. व्यवस्था को मजबूत रखें. व्यक्तित्व संवारेंगे. स्वास्थ्य संकेतों पर ध्यान देंगे. अनुशासन व उत्साह रहेगा.
फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 6 9
फेवरेट कलर- मरून
एलर्ट्स- विवाद में न पड़ें. व्यवहारिक बने रहें. फोकस बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement