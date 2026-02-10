Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 10 February 2026: शैली आकर्षक रहेगी, लक्ष्य पर ध्यान देंगे

नंबर 3

10 फरवरी 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 है. आज का दिन अंक 3 के लिए हितप्रद है. निजी विषयों में अधिक प्रभावशाली स्थिति बनाए रखेंगे. करियर कारोबार को सहज गति रहेगी. पेशेवर संबंधों में सूझबूझ दिखाएंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा. उत्साह से कार्य करेंगे. कामकाज में अनुपालन अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. पेशेवरता पूर्ववत् रहेगी. परिवार में सहयोग की भावना रखेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति उच्च पद पाने की अभिलाषा रखते हैं. प्रतिस्पर्धा में बेहतर प्रदर्शन बनाए रखते हैं. अनुशासित व आत्मनियंत्रित होते हैं. आज इन्हें सक्रियता रखना है. व्यवहार में मिठास रखेंगे. परस्पर सम्मान बढ़ाएंगे. सबको जोड़ने का प्रयास बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर योजनाओं में धैर्य दिखाएंगे. व्यवस्था का पालन बढ़ाएंगे. सफलता प्रतिशत पूर्ववत् रहेगा. लाभ और प्रभाव संवार पाएगा. पद प्रतिष्ठा पर जोर रखेंगे. प्रशासन प्रबंधन पर ध्यान देंगे. करियर से जुड़े विषय पक्ष में बनेंगे. भेंटवार्ता में पहल रखेंगे. योजनाएं बेहतर बनी रहेंगी. कार्यक्षेत्र में सकारात्मकता रखेंगे.



पर्सनल लाइफ- अपनों के हित की सोच बढ़ेगी. घर के लोगों से दूरियां कम होंगी. स्वजनों संग सहजता से रहेंगे. रिश्ते प्रभावी बने रहेंगे. निजी विषयों में परिस्थिति अनुरूप रहेगी. महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे. करीबियों का सहयोग रहेगा. विश्वास का भाव बढ़ेगा. प्रियजनों से चर्चा संवाद बनाए रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- बड़ों की सुनेंगे.शैली आकर्षक रहेगी. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. न्याय नीति व धर्म रखेंगे. धर्म आस्था बढ़ाएंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा होगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- सिंदूरी

एलर्ट्स- क्रोध न करें. व्यवहारिक रहें. प्रलोभन में न आएं.

---- समाप्त ----