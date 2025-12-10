Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 10 December 2025: जल्दबाजी न दिखाएं, कामकाज में धैर्य रखें

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 10 दिसंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 है. अंक 9 के लिए आज का दिन साधारण गतिविधि का सूचक है. करियर कारोबार में मध्यम स्थिति बनाए रखेंगे. निजी मामलों में सकारात्मकता रहेगी. रिश्ते मधुर बनाए रहेंगे. मित्रों परिचितों का सहयोग प्राप्त होगा. व्यक्तिगत विषय बेहतर व प्रभावशाली बने रहेंगे. आर्थिक लाभ के विषय पूर्ववत् रहेंगे. पेशेवर कार्या में प्रदर्शन औसत रहेगा. कामकाज में नियंत्रण बढ़ाएं. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति लगन के पक्के होते हैं. संकल्प बनाए रखते हैं. आज इन्हें सूझबूझ व सजगता से काम लेना है. पेशेवर मामलों में स्पष्टता बनाए रखना है. कार्यस्थल पर समय बढ़ाएं. सबको साथ लेकर चलें. बहस में नहीं पड़ें.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में लाभ साधारणर रहेगा. दबाव की स्थ्ति बनी रह सकती है. अनुशासन अनुपालन से आगे बढ़ेंगे. आर्थिक मामले सहज बने रहेंगे. पेशेवर बेहतर प्रयास पूर्ववत् बनाए रखेंगे. बड़ों का सानिध्य रखेंगे. जोखिम उठाने से बचेंगे. जल्दबाजी नहीं दिखाएं. अन्य पर भरोसा न करें. कामकाज में धैर्य दिखाएं.

पर्सनल लाइफ- निजी अवसरों को पक्ष में बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह के प्रयास सफल होंगे. संबंधों में सुधार आएगा. भेंट संवाद में बेहतर बने रहेंगे. अपनों के मन की बात कहेंगे. भावनात्मकता बढे़गी. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. बड़ों की आज्ञा बनाए रखेंगे. वातावरण में अनुकूलन रहेगा. रिश्तों का ख्याल रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- आदर भाव बनाए रखेंगे. घर में सुख रहेगा. व्यवस्था को मजबूत रखें. व्यक्तित्व संवारेंगे. स्वास्थ्य संकेतों पर ध्यान देंगे. अनुशासन व उत्साह रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- गुड़ समान

एलर्ट्स- बैर में न पड़ें. व्यवहार संतुलित रखें. लक्ष्यगत फोकस बढ़ाएं.

