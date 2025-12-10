scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 10 December 2025: बड़ों से सलाह रखेंगे, अनुशासन  से आगे बढ़ेंगे

Numerology Number 8 Prediction, Aaj ka Mulank 8 10 December 2025: विभिन्न विषयों में अपेक्षित परिणाम पाएंगे. प्रबंधन प्रभावी रहेगा. व्यवस्थागत अनुरूपता रहेगी. बड़ों से सलाह रखेंगे. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. वाणिज्यिक विषयों से जुड़ेंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे.

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 10 दिसंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 है. आज का दिन अंक 8 के लिए शुभफलदायी है. वरिष्ठजन प्रसन्न रहेंगे. घर परिवार में हर्ष आनंद का वातावरण रहेगा. कार्य व्यापार में शुभता बनी रहेगी. लापरवाही और दिखावे में नहीं आएंगे. चर्चा संवाद में सहजता बढ़ाएंगे. विभिन्न मामलों में रुटीन संवारेंगे. निजी विषयों में इच्छित प्रदर्शन रहेगा. योग्यता प्रदर्शन में सहज रहेंगे. मन के मामलों में उत्साह रहेगा. शनि के अंक 8 के व्यक्ति का व्यवहार सकोची होता है. औरों से घुलने मिलने में असहज अनुभव करते हैं. सुविधा संसाधनों में कम विश्वास रखते हैं. आज इन्हें अनुशासन बनाए रखना है. कामकाज पर ध्यान देंगे. मृदुभाषी बने रहेंगे.

मनी मुद्रा- कामकाज में सक्रियता बनी रहेगी. साथीगण सहयोगी रहेंगे. पेशेवरों से बहस से बचेंगे. नियमों का पालन रखेंगे. विभिन्न विषयों में अपेक्षित परिणाम पाएंगे. प्रबंधन प्रभावी रहेगा. व्यवस्थागत अनुरूपता रहेगी. बड़ों से सलाह रखेंगे. अनुशासन  से आगे बढ़ेंगे. वाणिज्यिक विषयों से जुड़ेंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार के लोग मददगार बने रहेंगे. परस्पर सहयोग सहकार से विभिन्न मामले आगे बढ़ाएंगे. परिजनों का साथ मिलेगा. भेंट भ्रमण पर जा सकते हैं. रिश्तों में संतुलन बढ़ाएंगे. प्रियजनों की बात को ध्यान से सुनेंगे. जरूरी बात साझा करेंगे. भावनात्मक विषयों में बड़प्पन बनाए रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- कार्यगति साधारण बनी रहेगी. मनोबल बढ़त पर रहेगा. मितभाषी रहेंगे. विविध गतिविधियों में रुचि दिखाएंगे. जीवनस्तर व खानपान संवारेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 8

फेवरेट कलर- मोरपंख के समान

एलर्ट्स- लालच न करें. उतावली में निर्णय लेने से बचें. बहस में स्पष्ट रहें.

---- समाप्त ----
