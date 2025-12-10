scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 10 December 2025: नीति नियम का अनुपालन बनाए रखेंगे, आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे

Numerology Number 7 Prediction, Aaj ka Mulank 7 10 December 2025: विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. नीति नियम का अनुपालन बनाए रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. पेशेवर प्रयासों में गति आएगी. योग्यता प्रदर्शन से उचित जगह बनाएंगे.

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7- 10 दिसंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 है. अंक 7 के लिए आज का दिन उच्च उपलब्धियों को बल देने वाला है. योजनाएं बेहतर बनी रहेंगी. नवीन मामलों पर ध्यान देंगे. इच्छित लक्ष्य हासिल करेंगे. व्यापार व्यवसाय में सकारात्मकता रहेगी. जीवन में सुख सौख्य बना रहेगा. प्रेम और विश्वास में वृद्धि होगी. रिश्ते बल पाएंगे. आकर्षक प्रस्तावों से उत्साहित रहेंगे. कार्यव्यवस्था बेहतर रखेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति के दोस्त गिने-चुने होते हैं. क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी में विश्वास रखते हैं. करीबियों से अपेक्षाएं अधिक होती हैं. आज इन्हें सकारात्मक बातों सें बढ़ावा देना है. घर परिवार से परस्पर सहयोग रहेगा. विनम्रता बनाए रहेंगे.

मनी मुद्रा- विभिन्न समय पर पूरा करने का प्रयास रहेगा. लक्ष्य पाने में आगे रहेंगे. कार्य व्यापार में उत्साह दिखाएंगे. साक्षात्कार में सफल रहेंगे. विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. नीति नियम का अनुपालन बनाए रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. पेशेवर प्रयासों में गति आएगी. योग्यता प्रदर्शन से उचित जगह बनाएंगे.

पर्सनल लाइफ- व्यक्तिगत मामले सुखकर बने रहेंगे. संबंधों में मधुरता बढ़ाएंगे. भरोसा बनाए रखेंगे. करीबियों से संपर्क बढ़ाएंगे. अपनों के लिए समय निकालेंगे. प्रियजनों से सहज रहेंगे. मन के मामले सहज रहेंगे. ंप्रेम स्नेह बढ़ेगा. समता और सामंजस्य बनाए रखेंगे. निजी प्रयासों में अनुकूलता रहेगी. वचन निभाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- स्वयं पर ध्यान देंगे. संसाधनों पर फोकस बनाए रखेंगे. मौके भुनाएंगे. साज संवार बढ़ाएंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. व्यवहार सहज रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 7 8 9

फेवरेट कलर- लहसुनिया

एलर्ट्स- सरलता बनाए रखें. आवेश में न आएं. नीतिगत व्यवहार बढ़ाएं.

