Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 10 December 2025: संतुलन व सकारात्मकता रखेंगे, भेंट में पहल बनाए रखेंगे

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

नंबर 6- 10 दिसंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 है. आज का दिन अंक 6 के लिए करियर की चाल संवारने में सहयोगी है. उद्योग व्यापार में उत्साह दिखाएंगे. सहकार व समन्वय से कार्य करेंगे. व्यक्तिगत प्रयास तेज होंगे. अनुपालन अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. पेशेवरता बढ़त पर बनी रहेगी. जीवन सुखमय बना रहेगा. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति उच्च स्तर के कलाकार और रणनीतिकार होते हैं. सूझबूझ से श्रेष्ठ पदों तक पहुंचते हैं. पुरस्कार प्राप्त करते हैं. आज इन्हें सजगता व सक्रियता बनाए रखना है. वाणी व्यवहार में मिठास बनाए रखेंगे. साख सम्मान बढ़ाएंगे. सबको जोड़ने का प्रयास बढ़ाएंगे. योजनाओं और व्यवस्था पर जोर बना रहेगा.

मनी मुद्रा- योजनागत प्रयासों में तेजी आएगी. लाभ और प्रभाव में वृद्धि होगी. साख सम्मान संवार पाएगा. पद प्रतिष्ठा पर जोर बनाए रखेंगे. शासन-प्रशासन और प्रबंधन के मामलों पर ध्यान देंगे. करियर के विषय पक्ष में बनेंगे. व्यापार लाभकर रहेगा. संतुलन व सकारात्मकता रखेंगे. भेंट में पहल बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- परिवार के लोगों के प्रति सहजता बनाए रखेंगे. व्यक्ति विशेष के प्रति आकर्षण बढ़ा रहेगा. स्वजनों संग सहजता से रहेंगे. निजी विषयों में परिस्थिति सामान्य रहेगी. महत्वपूर्ण निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें. करीबियों का सहयोग रहेगा. विश्वास का भाव बढ़ेगा. प्रियजनों से चर्चा संवाद बनाए रखें.

हेल्थ एंड लिविंग- बड़ों की बात को ध्यान से सुनें. कार्यशैली व लक्ष्य पर ध्यान देंगे. नीति व धर्म का भाव रखेंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 4 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- समुद्री

एलर्ट्स- सबका विश्वास जीतें. व्यवहारिक रहें. प्रलोभन में न आएं.

