scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 10 December 2025: लोभ प्रलोभन में आने से बचेंगे, भ्रम बहकावे में नहीं आएंगे

Numerology Number 4 Prediction, Aaj ka Mulank 4 10 December 2025: उद्योग व्यापार को बढ़ावा मिलेगा. विभिन्न जरूरी कार्य बनेंगे. प्रबंधकीय प्रयास बेहतर रहेंगे. लोभ प्रलोभन में आने से बचेंगे. भ्रम बहकावे में नहीं आएंगे. कमतर लोगों से दूरी रखेंगे.

Advertisement
X
four horoscope
four horoscope

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4- 10 दिसंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 है. अंक 4 के लिए आज का दिन चहुंओर सफलता का संकेतक है. भाग्योदयकारी स्थितियां बनी रहेंगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. करियर व्यवसाय में अवसरों को भुनाएंगे. पारिवारिक मामलों में सुख सौख्य बढ़ा रहेगा. महत्वपूर्ण लोगें से भेंट होगी. कार्य व्यापार में सकारात्मकता बढ़ी रहेगी. सुविधा संसाधनों पर ध्यान देंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति मौके का लाभ उठाना बखूबी जानते हैं. चतुराईपूर्ण व्यवहार से परिस्थितियों को अपने पक्ष में बनाने में तेज होते हैं. इन्हें आज सभी क्षेत्रों में सक्रियता दिखानी है. वातावरण अनुकूल रहेगा. तर्कशीलता पर बल देंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. साहस बनाए रहेंगे.

मनी मुद्रा- लाभ और विस्तार के कार्यों पर जोर बनाए रखेंगे. उद्योग व्यापार को बढ़ावा मिलेगा. विभिन्न जरूरी कार्य बनेंगे. प्रबंधकीय प्रयास बेहतर रहेंगे. लोभ प्रलोभन में आने से बचेंगे. भ्रम बहकावे में नहीं आएंगे. कमतर लोगों से दूरी रखेंगे. सफलता प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. संवेदनशीलता बनाए रहेंगे. अफवाह में नहीं आएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

रहन सहन पर ध्यान देंगे, करीबियों का भरोसा पाएंगे 
पद प्रतिष्ठा बनाए रखेंगे, सबका मान सम्मान बनाए रखेंगे 
चर्चाओं में आगे रहेंगे, प्रियजनों का भरोसा जीतेंगे 
surya mulank 2026
सूर्य का साल है 2026, इन 4 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए 'स्वर्णिम काल' से नहीं कम 
आर्थिक प्रयास बेहतर होंगे, पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा 
Advertisement

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों से दिल की बात सहजता से कह पाएंगे. रिश्तों में समता और सहकार बढ़ा रहेगा. परिवार में संतुलन बढ़ाएंगे. प्रेम पक्ष सुखद रहेगा. संबंधों में प्रभावी परिणाम बनेंगे. निजी विषयों में में धैर्य दिखाएंगे. स्वजनों का ख्याल रखेंगे. मित्रता मजबूत होगी.

हेल्थ एंड लिविंग- सामंजस्यता बनाए रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. परिवार में सुख रहेगा. उत्साह मनोबल बढ़ा रहेगा.

फेवरेट नंबर-  1 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- ग्रे कलर

एलर्ट्स- प्रलोभन से बचें. संवेदशनशीलता बना रहें. विवाद टालें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement