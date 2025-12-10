Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 10 December 2025: रहन सहन पर ध्यान देंगे, करीबियों का भरोसा पाएंगे

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.

नंबर 3- 10 दिसंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 है. अंक 3 के लिए आज का दिन मध्यम प्रभाव का है. सूझबूझ और जिम्मेदारी से कार्य व्यापार में सक्रियता बनाए रहें. लापरवाही की स्थिति में लाभ प्रभावित हो सकते हैं. धैर्य धर्म से आगे बढ़ें. निजी संबंधों में शुभता संतुलन बना रहेगा. वाणिज्य व्यवसाय पूर्ववत् रहेगा. लोगों से जुड़ाव बढ़ाए रहेंगे. जोखिम उठाने से बचेंगे. जीवन खुशहाल रहेगा. अपनो से सामंजस्य बनाए रहेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति सिद्धांतवादी होते हैं. नियमों में विश्वास रखते हैं. अनुशासित होते हैं. आज इन्हें विनय विवेक बनाए रखना है. सबको जोड़े रखने का प्रयास बढ़ाएं. निजी स्थिति मजबूत होगी.

मनी मुद्रा- कारोबारी साधारण लाभ प्रभाव बनाए रखेंगे. रुटीन गतिविधियों पर फोकस होगा. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. पेशेवर प्रदर्शन संवारने पर फोकस बढ़ाएंगे. अवसर का लाभ उठाएंगे. अधिकारियों से जुड़ाव बना रहेगा. सहजता से आगे बढ़ेंगे. जल्दबाजी न करें. मितभाषी रहें. वरिष्ठ मददगार होंगे.

पर्सनल लाइफ- अपनों की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे. भेंट मुलाकात के अवसर बनेंगे. भावुकता पर नियंत्रण बढ़ाए रहें. संबंधों में सकारात्मकता रहेगी. रिश्तों में तालमेल बनाए रखेंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. मन के मामले सुखद रहेंगे. अनुकूलता व ऊर्जा बढ़ेगी. मित्रगण सहयोगी होंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- भावनात्मक मजबूत बने रहेंगे. रहन सहन पर ध्यान देंगे. करीबियों का भरोसा पाएंगे. स्वास्थ्य सुधार लेगा. उत्साहित रहेंगे. मनोबल बढे़गा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 7 9

फेवरेट कलर- आंवला समान

एलर्ट्स- अहंकार व दबाव में न आएं. आपसी मदद बढ़ाएं.

---- समाप्त ----