Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 10 December 2025: पद प्रतिष्ठा बनाए रखेंगे, सबका मान सम्मान बनाए रखेंगे

मूलांक 2: जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है.

नंबर 2- 10 दिसंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 है. अंक 2 के लिए आज का दिन हितों को बनाए रखने वाला है. पेशेवर सहयोगियों में परस्पर मदद का भाव रहेगा. वाणिज्यिक अनुकूलन का लाभ उठाएंगे. मित्र संबंध मजबूत हांगे. पेशेवरता पर जोर बनाए रखेंगे. प्रतिस्पर्धा में प्रभावी बने रहेंगे. आवश्यक लक्ष्य साधेंगे. विविध प्रयासों में सुधार बना रहेगा. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति औरों की खुशी में खुश होते हैं और दुःख में हरसंभव सहयोग देते हैं. सामंजस्यता बनाए रखते है. आज इन्हें घर में अधिक समय देना है. करियर कारोबार पूर्ववत् बना रहेगा. अधिकतर मामलो में प्रभाव बनाए रखेंगे. कामकाज पर फोकस बढ़ाएंगे. संबंधी मददगार बने रहेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवरों से संपर्क का लाभ मिलेगा. कार्य प्रदर्शन पर फोकस बढ़ा रहेगा. समकक्ष समर्थन बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में अनुकूलन बढ़ाएंगे. कार्यक्षेत्र में समय देंगे. सहकारिता का भाव बना रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. पद प्रतिष्ठा बनाए रखेंगे. सबका मान सम्मान बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- परिजनों के साथ सुखकर वक्त बिताएंगे. घर में हर्ष आनंद का वातावरण बढ़ेगा. अपनों की भूल क्षमा करेंगे. संबंधों में विश्वास बढ़ाएगें. सुख सौख्य साझा करेंगे. प्रियजनों संग समय बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. मित्रों का समर्थन रहेगा. संबंध संवार पाएंगे. अतिथियों का सत्कार करेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तित्व संवार पर रहेगा. भेंट चर्चा बनाए रखेंगे. सभी प्रसन्न रहेंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा होगा. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 7 8

फेवरेट कलर- मूनस्टोन

एलर्ट्स- लोभ में आने से बचें. कौशल बढ़ाएं. स्पष्टता रखें.

