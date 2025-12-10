Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 10 December 2025: चर्चाओं में आगे रहेंगे, प्रियजनों का भरोसा जीतेंगे

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1- 10 दिसंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 है. अंक 1 के लिए आज का दिन शुभ कार्यों को बढ़ावा देने वाला है. विविध प्रयासों को बेहतर बनाए रखेंगे. उमंग उत्साह से आगे बढ़ते रहेंगे. विविध प्रयासों में गति आएगी. अपेक्षित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. अनुभवियों की सीख सलाह का सम्मान करेंगे. पेशेवरता बनाए रहेंगे. अनुशासन अनुपालन पर जोर रहेगा. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति अन्य के साथ बेहतर व्यवहार बनाए रखते हैं. करीबियों के संरक्षक होते हैं. कामकाज में ऊर्जा उत्साह से सबको प्रभावित करते हैं. आज इन्हें विविध कार्यों पर ध्यान देना है. सभी को साथ लेकर चलेंगे. सूझबूझ और सामंजस्य बनाए रखेंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे.

मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में इच्छित उपलब्धियां जोड़ेंगे. बड़ी सोच बनाए रखेंगे. औद्योगिक सफलता बढ़ेगी. व्यावसायिक सक्रियता दिखाएंगे. पेशेवरता का लाभ उठाएंगे. जिम्मेदारी पर फोकस रखेंगे. कामकाज में अनुकूलता बनी रहेगी. करियर व्यापार में तैयारी बढ़ाएंगे. सामंजस्यता पर जोर बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार के लोग प्रसन्न रहेंगे. संबंधों में सुख सौख्य रहेगा. प्रेम स्नेह के मामलों में धैर्य रखेंगे. सभी की भावनाओं का सम्मान करेंगे. स्वजन उत्साहित रहेंगे. चर्चाओं में आगे रहेंगे. प्रियजनों का भरोसा जीतेंगे. सबको साथं लेकर आगे बढे़ंगे. मन की बात सुनेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- वातावरण सुखकर रहेगा. वांछित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. सहजता सजगता बनाए रहेंगे. संसाधनों पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य सुधरेगा.

फेवरेट नंबर- 1 4 5 7

फेवरेट कलर- पिस्ता के समान

एलर्ट्स- जबावदेही बढ़ाएं. रुटीन संवारें. दिखावे में न आएं.

