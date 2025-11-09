Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 9 November 2025: मूलांक 7 वाले समकक्ष सहयोगी रहेंगे, आयोजन के अवसर बनेंगे

नंबर 7- 9 नवंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 2 है. अंक 7 के लिए आज का दिन लक्ष्य भेदने और बड़े प्रयासों को बनाए रखने में सहयोगी है. अपनों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. अनुशासन और आज्ञाकारिता रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ते रहेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. कामकाजी अवसरों का लाभ उठाएंगे. नेतृत्व पर जोर रहेगा. केतु के अंक 7 के व्यक्ति नियम के पक्के होते हैं. दिनचर्या नियमित बनाए रखते हैं. आज इन्हें अनुभव का लाभ उठाना है. कामकाज में प्रभावपूर्ण स्थिति रहेगी. कला कौशल से उपलब्धियां बढ़ाएंगे. पद प्रतिष्ठा पर बल देंगे. परिवार और करीबियों का साथ रहेगा. लाभ बेहतर बना रहेगा. बड़प्पन से काम लेंगे.



मनी मुद्रा- करियर व्यापार में सकारात्मक बढ़ी रहेगी. लाभ का प्रतिशत अपेक्षा से अच्छा रहेगा. कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक समय देंगे. पेशेवरों से जुड़ाव बढ़ाएंगे. समकक्ष सहयोगी रहेंगे. वाणिज्यिक समझ बढ़ेगी. तेजी से बढ़ने की सोच रहेगी. भेंटवार्ता पर ध्यान देंगे. सभी से तालमेल रहेगा. योजनाएं गति लेंगी.

पर्सनल लाइफ- संबंधों में विश्वास और स्पष्टता बनाए रखेंगे. घर परिवार में शुभता रहेगी. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. मन के मामले प्रगाढ़ होंगे. आयोजन के अवसर बनेंगे. रिश्ते सहज बनेंगे. व्यक्ति विशेष के प्रति झुकाव अनुभव हो सकता है. करीबी सहयोगी रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- साज संवार और स्वास्थ्य पर जोर बना रहेगा. शैली संवरेगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. मनोबल से काम लेंगे. संवेदनशील रहेंगे. योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 7 9

फेवरेट कलर- मूनलाइट

एलर्ट्स- जल्दबाजी से बचें. अतार्किक जोखिम न लें. स्पष्टता रखें.

