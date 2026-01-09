Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 9 January 2026: संकोच बना रहेगा, भव्यता पर बल देंगे

नंबर 6

और पढ़ें

9 जनवरी 2026 का मूलांक 9 और भाग्यांक 2 है. आज का दिन अंक 6 के लिए सभी मामलों में सकारात्मक प्रभाव को बनाए रखने वाला है. अपनों की मदद से अपेक्षित परिणाम पाएंगे. घर परिवार में शुभता का संचार बनाए रखेंगे. लाभ प्रतिशत सुधार पर रहेगा. विविध निर्णय पक्ष में बनेंगे. पेशेवरों और अधिकारियों से सामंजस्य बढ़ेगा. करियर कारोबार में प्रभावी रहेंगे. व्यक्तिगत गतिविधियों में उत्साह दिखाएंगे. निजी मामलों में संवेदनशीलता रखेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति प्रभावशाली व्यक्तित्व के होते हैं. सबको आकर्षित करते हैं. आज इन्हें प्रतिभा संवारने पर जोर देना है. पहल बनाए रखें. संकोच बना रहेगा. भव्यता पर बल देंगे.

मनी मुद्रा- संतुलित और प्रभावशाली शुरूआत से उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा. प्रतिभा प्रदर्शन को बेहतर बनाए रखेंगे. आर्थिक विषयों पर फोकस रहेगा. अवसरों को भुनाएंगे. प्रतिस्पर्धा पर जोर रखेंगे. कारोबार में क्षमता से बेहतर रहेंगे. तेज गति से लक्ष्य साधेंगे. योजनानुसार सक्रियता बनाए रखेंगे. समकक्षों पर भरोसा जीतेंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- संबंधों में सामंजस्यता बढ़ेगी. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. बंधुजन मददगार होंगे. परिजनों संग सुखद पल बिताएंगे. प्रियजनोंं और परिजनों स्पेस देने का भाव रहेगा. बेहतर रहेंगे. रिश्तों में सहजता रहेगी. विनम्रता बनाए रखेंगे. आपसी विश्वास बढ़ाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- रहन-सहन आकर्षक रहेगा. मनोबल बढ़ेगा. सक्रियता रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व पर जोर देंगे. नियंत्रित व्यवहार रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 2 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर- चमकीला सफेद

एलर्ट्स- दबाव से बचें. लापरवाही व अहंकार में न आएं. बड़ी सोच रखें.

---- समाप्त ----