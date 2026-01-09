Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 9 January 2026: प्रिय समय देंगे, निजता पर जोर रहेगा

नंबर 4

9 जनवरी 2026 का मूलांक 9 और भाग्यांक 2 है. आज का दिन अंक 4 के लिए औसत फलदायी है. घर परिवार में सामान्य वातावरण बना रहेगा. कामकाज में रुटीन पर ध्यान देंगे. रिश्तों में सहजता रहेगी. धैर्य धर्म का पालन रखेंगे. बड़ों की आज्ञा मानेंगे. समकक्षों का साथ समर्थन बना रहेगा. जरूरी प्रस्ताव प्राप्त होंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति चिंतन मनन में आगे होते है. एक ही योजना को कई प्रकार से विचारने की क्षमता रखते हैं. अवसर भुनाने के प्रयास बनाए रखते हैं. आज इन्हें संपर्क संवाद बढ़ाना है. संबंधों पर जोर देना है. व्यवहार में बड़प्पन रखेंगे. संरक्षण का भाव बढ़ाएंगे.. मित्रों का सहयोग रहेगा. व्यवस्था पर भरोसा बना रहेगा.

मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में नियमितता बनाए रखें. सूझबूझ और दक्षता से राह बनाएं. वरिष्ठ सलाहकारों का सानिध्य बनाए रखेंगे. कामकाजी गतिविधियां नियंत्रित रहेंगी. कार्यविस्तार में रुचि रखेंगे. व्यापार में रुटीन बना रहेगा. सतर्कता बढ़ाएंगे. कामकाजी मामलों में प्रभावशाली बने रहेंगे. स्वहित संरक्षण का भाव रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- भेटचर्चा में स्पष्टता व सजगता बनी रहेगी. भेंटवार्ता पक्ष में बनेंगी. मित्रगण सहयोगी रहेंगे. प्रेम संबंधों में शुभता बढ़ेगी. संपर्क संवाद बना रहेगा. मेहमानों का स्वागत सत्कार रखें. स्वजनों संग समय बिताएंगे. मन प्रसन्न रहेगा. प्रिय समय देंगे. निजता पर जोर रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- मित्रों का साथ मिलेगा. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. संवेदनशीलता बढ़ाएंगे. खानपान में रुटीन रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मनोबल से आगे बढ़ेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 6 7 8

फेवरेट कलर- स्फटिक के समान

एलर्ट्स- कमतर बातों को अनदेखा करें. संतुलन बनाए रखें. विनम्रता और साहस दिखाएं.

