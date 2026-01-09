Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 9 January 2026: कार्यगति संवारेंगे, निरंतरता बनाए रखेंगे

अंक ज्योतिष-

नंबर 1

9 जनवरी 2026 का मूलांक 9 और भाग्यांक 2 है. अंक 1 के लिए आज का दिन सहज परिस्थितियां बनी रहेंगी. अपनों का सहयोग बना रहेगा. नवीन परिस्थितियों में सावधानी रखेंगे. कारोबारी प्रदर्शन में नियमों का पालन बनाए रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. रुटीन प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करियर संवार पर रहेगा. साहस पराक्रम बल पाएगा. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति में बड़ा और बेहतर करने का भाव होता है. अपने क्षेत्र में अग्रणी होने का भाव रखते हैं. आत्मविश्वास बनाए रखते हैं. आज इन्हें उतावली से बचना है. सक्रियता सामंजस्य बनाए रखेंगे. अड़चनों को दूर करेंगे. मित्रों का समर्थन रहेगा. कार्यगति संवारेंगे. निरंतरता बनाए रखेंगे. समता का भाव रहेगा.

मनी मुद्रा- महत्वपूर्ण मामलों में विनय विवेक से राह बनाएंगे. पद और प्रतिष्ठा बनी रहेगी. चर्चा में प्रभावी रहेंगे. पेशेवरों का सहयोग मिलेगा. सजगता से आगे बढ़ेंगे. सफलता प्रतिशत औसत से अच्छा रहेगा. विभिन्न कार्योंं में सहज अवसर बने रहेंगे. ठगों से बचाव रख्ृोंगे. मित्रों पर भरोसा बढ़ाएंगे. जिम्मेदारों का समर्थन रहेगा. पर्सनल लाइफ- बड़ों का सानिध्य बना रहेगा. परिवार के लोगों की सलाह पर अमल करेंगे. अपनों के किया वादा निभाएंगे. रिश्तों का सम्मान करेंगे. परस्पर साथ समर्पण रखेंगे. सभी की भावनाओं का सम्मान रखेंगे. निजी चर्चाओं से मन प्रसन्न रहेगा. खुशियों को साझा करेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- वातावरण में अनुकूलन बना रहेगा. खानपान आकर्षक रहेगा. मित्रगण सहायक होंगे. परिजन मनोबल बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व संवार पर रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा होगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर- गहरा गुलाबी

एलर्ट्स- सात्विकता पर जोर दें. व्यर्थ विचारों से दूर रहें. जोखिम से बचें.

