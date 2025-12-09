Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 9 December 2025: घर परिवार में हर्ष आनंद बढ़ेगा, भावनात्मक पक्ष सुधार पर रहेगा

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

और पढ़ें

नंबर 8- 9 दिसंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 3 है. अंक 8 के लिए आज का दिन वांछित परिणाम बनाए रखेगा. आत्मनियंत्रण बनाए रखेंगे. कार्ययोजनाओं को गति देंगे. कार्य व्यापार में सुधार होगा. सफलता प्रतिशत संवार बना रहेगा. समकक्ष सहयोग रखेंगे. विभिन्न मोर्चों पर योग्यता दिखाएंगे. पेशेवर जोखिम लेने से बचेंगे. धैर्य धर्म का पालन रखेंगे. प्रबंधन बेहतर रखें. शनि के अंक 8 के व्यक्ति जमीनी जुड़ाव रखने वाले होते हैं. कमजोरों व असहायों के साथी होते हे.. जनकार्यों से जुड़े होते हैं. आज इन्हें कार्यगति तेज बनाए रखना है. व्यक्तिगत संबंधों का लाभ मिलेगा. कामकाज में प्रभावी रहेंगे. सक्रियता से कार्य करेंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार अपेक्षा के अनुकूल रहेगा. लाभ संवार पाएगा. विविध मामलों में रुचि दिखाएंगे. पेशेवर व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. योजनागत गतिविधियों पर ध्यान देंगे. अनुभवियों का सहयोग पाएंगे. उपलब्धियों को बल मिलेगा. लक्ष्य बनाए रखेंगे. परिस्थितियों के अनुरूप आगे बढ़ेंगे. व्यापार में सहजता रहेगी.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- मन प्रसन्न रहेगा. निजी मामले सुखकर बनेंगे. घर परिवार में हर्ष आनंद बढ़ेगा. भावनात्मक पक्ष सुधार पर रहेगा. परिवार के लोगों की बात ध्यान से सुनेंगे. संवाद में संतुलन रखेंगे. उत्साहित बने रहेंगे. रिश्ते विश्वसनीय रहेंगे. संबंध बेहतर बनेंगे. प्रियजनों की सुनेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- वातावरण अनुकूल रहेगा. खुशियां को साझा करेंगे. सहभागिता बढ़ाएंगे. करीबियों का समर्थन पाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 7 8 9



फेवरेट कलर- गेंहुंआ

एलर्ट्स- ठगी से बचें. व्यर्थ वार्तालाप से दूर रहें. नियम पालन बढ़ाएं.

---- समाप्त ----