scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 9 December 2025: ऊर्जा बनी रहेगी, व्यक्तिगत मामले संवरेंगे

Numerology Number 7 Prediction, Aaj ka Mulank 7 9 December 2025: जरूरी बात कह पाएंगे. स्वजनों संग समय बिताएंगे. ऊर्जा बनी रहेगी. व्यक्तिगत मामले संवरेंगे. धैर्य धर्म बनाए रखेंगे. अपनों से भेंट मुलाकात होगी. सहजता से आगे बढ़ेंगे.

Advertisement
X
seven horoscope
seven horoscope

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7- 9 दिसंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 7 के लिए अपेक्षाओं को पूरा करने में सहयोगी है. वरिष्ठ व समकक्ष सभी समर्थन बनाए रहेंगे. घर में शुभता का संचार रहेगा. इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. लाभ प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. नवीन प्रयोगों में रुचि दिखाएंगे. रुटीन व निरंतरता पर जोर देंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. लोभ प्रलोभन से बचेंगे. अतार्किक गतिविधियों से दूरी रखेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति के लिए योग्य व्यक्ति को गुरु बनाए रखना हितप्रद होता है. असमंजस और अनिर्णय में वरिष्ठ सहायक होते हैं. आज इन्हें फोकस बनाए रखना है. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. स्मार्टनेस बढ़़़ाएंगे. व्ववहार संतुलित रहेगा.

मनी मुद्रा- कार्यगति तेज बनी रहेगी. करियर व्यापार पर फोकस बनाए रखेंगे. व्यवसायिक ़प्रयासों को संवारेंगे. सक्रियता व सजगता बनाए रहेंगे. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ेगी. प्रतिभा प्रदर्शन बल पाएगा. विभिन्न कार्यों में तेजी रखेंगे. नियम निरंतरता बढ़ाएंगे. प्रबंधन पर फोकस रहेगा. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. अनुकूलन बढ़ा रहेगा.

सम्बंधित ख़बरें

surya mulank 2026
सूर्य का साल है 2026, इन 4 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए 'स्वर्णिम काल' से नहीं कम 
प्रियजनों से जरूरी बात कहेंगे, चर्चा में धैर्य दिखाएंगे 
मन के मामलों में अति उत्साह नहीं दिखाएंगे, प्रेम स्नेह का भाव बना रहेगा 
जिद जल्दबाजी और अहंकार से बचें, चर्चा संवाद में सजगता बढ़ाएंगे 
मित्रगण साथ बनाए रखेंगे, सभी की खुशी का ख्याल रखेंगे 
Advertisement

पर्सनल लाइफ- मित्रों को साथ लेकर चलेगे. परिजन सहयोगी होंगे. रिश्तों में प्रभावी रहेंगे. प्रियजनों का साथ रहेगा. जरूरी बात कह पाएंगे. स्वजनों संग समय बिताएंगे. ऊर्जा बनी रहेगी. व्यक्तिगत मामले संवरेंगे. धैर्य धर्म बनाए रखेंगे. अपनों से भेंट मुलाकात होगी. सहजता से आगे बढ़ेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तित्व बल पाएगा. स्वास्थ्य सुधार लेगा. नीति निरंतरता बनाए रखेंगे. विनय विवेक से काम लेंगे. संपर्क बढ़ाएंगे. मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 6 7 8 9

फेवरेट कलर- मडकलर

एलर्ट्स- उलझाव व भ्रम से बचें. दिखावे से दूर रहें. बहस में न पड़ें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement