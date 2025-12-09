scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 9 December 2025: प्रियजनों से जरूरी बात कहेंगे, चर्चा में धैर्य दिखाएंगे

Numerology Number 6 Prediction, Aaj ka Mulank 6 9 December 2025: करीबी सहयोगी होंगे. प्रियजनों से जरूरी बात कहेंगे. चर्चा में धैर्य दिखाएंगे. सहजता रहेगी. निजी विषयों में तालमेल रखेंगे. बड़प्पन बढ़ाए रखेंगे.

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

नंबर 6- 9 दिसंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 3 है. अंक 6 के लिए आज का दिन हितप्रद है. वाणिज्यिक गतिविधियों में अपेक्षित परिणाम बनाए रखेंगे. शुभता सहजता में वृद्धि होगी. लोगों से वार्ता में स्पष्टता बनाए रहेंगे. मित्रों का साथ पाएंगे. सजगता से काम लेंगे. चर्चा संवाद में तालमेल बढ़ाएंगे. आधुनिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. सभी मामलों में लाभ और विस्तार के मौके बनेंगे. महत्वपूर्ण लोगों से भेंट होगी. अधिकारों का संरक्षण बढ़ाएंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति राजकीय कार्या में समर्थ होते हैं. सत्ता की कूटनीतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में आगे होते हैं. आज इन्हें लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना हैं. दिखावे से दूर रहें. पेशेवर उत्साह दिखाएंगे.

मनी मुद्रा- प्रबंधन को बल मिलेगा. कामकाजी मामलों में सुधार होगा. सफलता की ओर अग्रसर रहेंगे. महत्वपूर्ण लोगों से भेंट होगी. लक्ष्यों में स्पष्टता लाएंगे. मित्रों और समकक्षों का साथ पाएंगे. नियम पालन बनाए रखेंगे. निरंतरता और अनुशासन रहेंगे. नौकरीपेशा बेहतर करेंगे. पद प्रभाव पूर्ववत् रहेगा.

पर्सनल लाइफ- रिश्ते संवार पर रहेंगे. प्रेम स्नेह के मामले सुखप्रद होंगे. व्यक्तिगत संबंध सकारात्मक रहेंगे. मित्रों का साथ मिलेगा. करीबी सहयोगी होंगे. प्रियजनों से जरूरी बात कहेंगे. चर्चा में धैर्य दिखाएंगे. सहजता रहेगी. निजी विषयों में तालमेल रखेंगे. बड़प्पन बढ़ाए रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- अवसर भुनाएं. कार्यशैली आकर्षक बनी रहेगी. व्यर्थ दिखावे में न आएं. मनोबल बनाए रहें. स्वास्थ्य एवं खानपान बेहतर रहेगा.

फेवरेट नंबर-  3 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- शहद समान

एलर्ट्स- वादविवाद में न पड़ें. अतिथि को यथायोग्य आदर दें. विनम्र रहें.

