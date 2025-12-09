Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 9 December 2025: मित्रगण साथ बनाए रखेंगे, सभी की खुशी का ख्याल रखेंगे

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.

नंबर 3- 9 दिसंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 3 के लिए किस्मत की कड़ियों को जोड़ने और हितलाभ संवारने में मददगार है. ल्रक्ष्यों को हासिल करेंगे. चहुंओर शुभता का संचार बना रहेगा. विनय विवेक रखेंगे. आपसी सहयोग से आगे बढ़ेंगे. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. अपनों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति स्पष्टवादी होते हैं. जरूरी बात को कहने में संकोच नहीं दिखाते हैं. श्रेष्ठ सलाहकार होते हैं. आज इन्हें लक्ष्य पर फोकस बढ़ाए रखना है. परिवारिक विषय पक्ष में रहेंगे. वाणी व्यवहार पर बल बनाए रखेंगे. सुख सौख्य बना रहेगा.

मनी मुद्रा- विभिन्न स्त्रोतों से लाभ संवारेंगे. अधिकारियों व जिम्मेदारों से भेंट होगी. लाभ एवं लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. आर्थिक मामले सकारात्मक रहेंगे. विविध प्रयासों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. अपनों का समर्थन पाएंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे. पेशेवर वर्ग सहयोगी रहेगा. योग्यजनों का सानिध्य पाएंगे. सामंजस्यता बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- करीबियों संग सुखद समय बिताएंगे. सभी से बेहतर तालमेल रहेगा. उमंग उत्साह से वातावरण को खुशनुमा बनाए रखेंगे. संबंधों में ऊर्जा बनी रहेगी. प्रियजनों से जरूरी बात कहेंगे. मित्रगण साथ बनाए रखेंगे. सभी की खुशी का ख्याल रखेंगे. भावनाओं का आदर करेंगे. मन के मामलों में बड़प्पन रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- आपसी समन्वय बढ़ाएंगे. कार्ययोजनाएं गति लेंगी. रहन सहन अनुकूल रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावी होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल से कार्य करेंगे.



फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 9

फेवरेट कलर- सिंदूरी

एलर्ट्स- शिक्षा व संस्कार बढ़ाएं. व्यर्थ दखल से बचें. भ्रम में न आएं.

