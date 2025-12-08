Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 8 December 2025: वाणिज्यिक गतिविधियों में सजग रहेंगे, जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 8 दिसंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 2 है. अंक 8 के लिए आज का दिन भाग्योदय की संभावनाओं को बनाए रखने वाला है. सहयोगी की बातों पर ध्यान देंगे. विविध कार्यों को गति देंगे. ऊर्जा उत्साह से महत्वपूर्ण विषयों को आगे बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण मामलो में इच्छित परिणाम बनेंगे. प्रयासों से उत्साहित रहेंगे. दाम्पत्य जीवन में हर्ष आनंद के क्षण बनेंगे. लक्ष्य पर ध्यान बना रहेगा. क्षमता में वृद्धि होगी. समकक्षों की मदद पाएंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति कर्मठ होते हैं. कला कौशल पर जोर बनाए रखते हें. मानवतादी होते हैं. आज इन्हें तेजी रखना है. सहकारिता का भाव बढ़ा रहेगा. सहजता से आगे बढेंगे.

मनी मुद्रा- सुविधा संसाधनों में वृद्धि होगी. पेशेवर संबंधों पर जोर बढ़ाएंगे. आवश्यक कार्य पूरे करेंगे. करियर कारोबार प्रभावशाली रहेगा. वाणिज्यिक गतिविधियों में सजग रहेंगे. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे. पेशेवर उम्मीदों पर खरे रहेंगे. पेशेवर मामलों में उत्साह रखेंगे. विविध प्रयास बेहतर बनेंगे.

पर्सनल लाइफ- चहुंओर हर्ष आनंद बना रहेगा. भावनात्मक मजबूत बने रहेंगे. संबंधों में सुधार बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह से आगे बढ़ेंगे. प्रियजनों की अपेक्षाओं के अनुरूप रहेंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. सबको प्रभावित करेंगे. शुभकार्यों की रूपरेखा बनाएंगे. भ्रमण मनोरंजन के मौके बनाएंगे. रिश्तों में विनम्र रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- विनय विवेक और निरंतरता रखेंगे. व्यवहार संवरेगा. प्रतिक्रिया में स्पष्टता रहेगी. विभिन्न मामलों में सजग रहेंगे. नियमित स्वास्थ्य जांच पर जोर देंगे.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 7 8

फेवरेट कलर- फिरोजी

एलर्ट्स- व्यवस्थित दिनचर्या रखें. स्वयं पर ध्यान दें. रुटीन संवारें.

