Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 8 December 2025: संसाधनों में वृद्धि होगी, पेशेवर मामलों में अनुकूलता रहेगी

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

नंबर 6- 8 दिसंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 2 है. आज का दिन अंक 6 के लिए इच्छापूर्ति में सहयोगी है. कार्यक्षेत्र सहजता बनी रहेगी. घर परिवार में सकारात्मक वातावरण रहेगा. विविध वार्ताएं पक्ष में बनेगी. परिजनों का सानिध्य मिलेगा. नीति नियमों का लाभ उठाएंगे. करियर व्यापार में निरंतरता बढ़ाएंगे. पेशेवर साथियों की बात ध्यान से सुनेंगे. निजी विषयों में संतुलन बनाए रखेंगे. लाभ का प्रतिशत अच्छा रहेगा. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति वैभवप्रिय होते हैं. दिखावे में विश्वास बनाए रखते हैं. रजस तत्व की प्रधानता वाले होते हैं. आज इन्हें बड़ी सोच बनाए रखना है. सूझबूझ से काम लेना है. ध्यान प्राणायाम बढ़ाएं.

मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में उत्साह बना रहेगा. परिणाम सकारात्मक बनेंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. लंबित कार्य पक्ष में बनेंगे. वाणिज्यिक कार्यों में रुचि रखेंगे. संसाधनों में वृद्धि होगीं. पेशेवर मामलों में अनुकूलता रहेगी. संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. सजगता बनाए रखेंगे. कार्यव्यवस्था बढ़ाए रखेंगे. संकोच बढ़ा रहेगा.

पर्सनल लाइफ- स्वजनों का साथ पाएंगे. सबका समर्थन प्राप्त होगा. प्रेम प्रयास में बेहतर स्थिति बनाएं रहेंगे. वाणी व्यवहार मधुर रहेगा. रिश्तों में सक्रियता बनाए रहेंगे. करीबियों का समर्थन रहेगा. भेंटवार्ता में प्रभावी बने रहेंगे. सहजता से काम लेंगे. स्मरणीय पल बिताएंगे. प्रियजनों संग सुख बांटेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- नवाचार के साथ परंपराओं को भी बनाए रखेंगे. आसपास अनुकूलता बनी रहेगी. व्यवस्था में भरोसा बढ़ेगा. जीवनस्तर आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.

फेवरेट नंबर- 2 3 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर- सिल्वर

एलर्ट्स- कला कौशल पर बल बनाए रखें. अन्य की भूल क्षमा करें.

